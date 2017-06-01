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A Piazza Italia la serata giovani promossa dall’Azione Cattolica

Stand, musica e testimonianze in piazza Italia: la serata giovani dell'Azione Cattolica con i Saving Rock e il frate francescano Gaetano Pantisano

01 Giugno 2017 - 17:12 | di Pasquale Romano

Gaetano Pantisano, frate francescano voce dei Saving Rock, ospite della serata dell'Azione Cattolica

Andrà in scena questa sera, a piazza Italia, dalle ore 19:00 la serata giovanissimi e giovani promossa dall’Azione Cattolica diocesana ed aperta a tutti i ragazzi della città e della periferia. L’evento, rivolto pertanto non solo ai giovani aderenti alle parrocchie, è occasione di incontro trasversale ed avrà come tema il desiderio, così come recita lo stesso titolo, ” Desidera alt(r)o! Dalle strade, alle stelle”. Diversi saranno gli spunti di riflessione, tra stand, musica e tanta allegria. Calcheranno la scena i ” Saving rock“, band musicale rock/ pop la cui voce principale è rappresentata da Gaetano Pantisano, frate francescano, che offrirà una sua testimonianza in musica toccando temi quali la felicità, la libertà e l’infinito. Non mancheranno sicuramente le sorprese ad una serata che attende davvero tutti.

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