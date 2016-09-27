‘Di piazza in piazza’, il primo festival delle arti di strada nel centro di Cosenza

Nelle giornate dell’ 1 e 2 ottobre Corso Telesio ospiterà “Di Piazza in Piazza”, il primo festival delle arti di strada della città di Cosenza che conclude la rassegna “Centro Storico in Movimento- 2016” promossa e finanziata dall’ Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cosenza – guidato dall’Assessore Loredana Pastore – ed ideata da B-Alternative Eventi ed MK Live. Arte, musica e spettacoli dal vivo invaderanno le piazze ed i luoghi d’interesse del centro storico. Di piazza in piazza si muoveranno gli artisti e gli spettatori dando vita ad un movimento di intrattenimento ed inclusione senza precedenti.

PROGRAMMA EVENTI Vicoli interni Centro Storico – dalle ore 16.00 alle ore 19.30 – “Passeggiata Storica tra i Vicoli” alla scoperta degli affreschi del Museo Storico all’Aperto a cura dell’Ass.RigenerAzione – info: 333.6665674 Marco

Piazza Toscano dalle ore 16.00 in poi Mercatino Vintage Arts & Crafts Artigianato Artistico, Creazioni, Musica e Vinili, Vintage, Oggettistica, Collezionismo etc. Music Selection / Dj Set

Spazio Antistante Casa delle Culture – dalle ore 16.00 in poi “CALEIDOSCOPICO”- Laboratorio di pittura per tutti a cura dell’Artista Gianluca Salamone.

Piazza Dei Pesci – dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Street Art Live Painting a cura della “Cosenza Street Art School” Dj Set w/ KERO’ | Break Dance Performance

Piazza Parrasio – dalle ore 19.30 AMAtriciana Solidale A cura di APCI Calabria e Maccheroni Chef Accademy

Piazza Valdesi – Live Music – dalle ore 21.30 fino alle 23.00

Piazza Duomo – dalle ore 19.00 alle 00.00 Esibizioni di Artisti e Musicisti di Strada

Piazza Parrasio – dalle ore 19.00 alle 00.00 Esibizioni di Artisti e Musicisti di Strada

Piazza Antoniozzi – dalle ore 19.00 alle 00.00 Esibizioni di Artisti e Musicisti di Strada

Salita Del Liceo – dalle ore 17.00 in poi “La Salita degli Artisti” – Mostre di Opere d‘Arte

Museo “M.A.M”Museo Delle Arti e Dei Mestieri Mostra dell’Artista ”Tullio Pericoli”

Museo Del Fumetto Mostre in programma per il “Festival del Fumetto”

Museo dei Brettii e degli Enotri- E’ possibile visitare il Museo dalle ore 16.30 alle 19.30

Castello Svevo : il Tenco Ascolta -Incontri / Dibattiti / Concerti – Ospiti speciali: Dario Brunori Rosa Martirano, Otello Profazio, Peppe Voltarelli e tanti altri Info: 0984.1811234 -SERVIZIO NAVETTA DA P.ZZA PREFETTURA ▸BOTTEGHE STORICHE APERTE FINO A 00.00 Musei Partner: MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri – Museo del Fumetto Museo Storico all’Aperto Citta di Cosenza – Castello Svevo Cosenza -Museo dei Brettii e degli Enotri Associazione Partner: RigenerAzione – associazione culturale – Parco Tommaso Campanella – Street Art School Cosenza -#ComitatoCentroStoricoEvento Il calendario degli eventi prevede un susseguirsi di spettacoli gratuiti per tutto il week-end per proiettare grandi e piccini in un mondo fantastico e senza tempo, rapiti da un incantesimo che per due giorni consentirà di perdersi in un sogno per poi ritrovarsi e confondersi nei labirintici vicoli e nelle piazze del centro storico. Passeggiate storiche tra i vicoli, laboratorio di pittura, acrobazie aeree, equilibrismo, spettacoli col fuoco, giocoleria, mimo, clowneria, animazione itinerante, trampoleria, statue viventi, parkour da incredibili altezze, musicisti di strada e molto altro ancora in programma. In entrambe le giornate della manifestazione dalle ore 16.00 prenderanno avvio il mercatino vintage “Arts & Craft” presso Piazza Toscano (chiusura prevista per la mezzanotte), il Live Painting Street Art in Piazza Pesci che durerà sino alle ore 21.00, il laboratorio di pittura presso lo spazio antistante la Casa delle Culture attivo fino alle ore 21.00. Le esibizioni degli artisti e musicisti di strada durante la giornata di sabato 1 ottobre inizieranno alle ore 20.00 mentre nella giornata di domenica 2 ottobre, al fine di agevolare la partecipazione, avranno inizio dalle ore 19.00. Gli spettacoli avranno luogo in Piazza Duomo, Piazza Parrasio e Piazza Antoniozzi. Per l’occasione lungo la salita del liceo Telesio verranno allestite mostre fotografiche e di opere d’arte di artisti locali e le botteghe creative del corso rimarranno aperte sino alla mezzanotte. Durante tutto il week end nei ruderi di Piazza Toscano verrà allestità un’area food & beverage attiva dalle ore 16.00. A partire dalle ore 19.30 presso Piazza Parrasio, sarà inoltre possibile assistere allo show cooking ad opera di APCI Calabria e Maccaroni Chef Accademy e gustare dell’ottima amatriciana, parte del ricavato verrà devoluto alle zone colpite dal recente sisma. Tutto il centro storico si animerà di arte e cultura offrendo anche l’occasione a cittadini e turisti di visitare i numerosi ed interessanti beni culturali del capoluogo brutio. Il Castello Svevo accoglie “Tenco Ascolta” Incontri / Dibattiti / Concerti con ospiti speciali come Dario Brunori Rosa Martirano, Otello Profazio, Peppe Voltarelli e tanti altri. Il “M.A.M” Museo Delle Arti e Dei Mestieri propone la mostra dell’artista “Tullio Pericoli” mentre il Museo dei Brettii e degli Enotri nonostante l’entrata in vigore dell’orario invernale cercherà di accogliere i visitatori sino alle 19.30. Il programma completo delle attività è disponibile on line sull’evento Facebook “Di Piazza in Piazza- Festival delle Arti di Strada- 1/2 ottobre”.Info: 0984.1811234 -SERVIZIO NAVETTA DA P.ZZA PREFETTURA ▸BOTTEGHE STORICHE APERTE FINO A 00.00 Musei Partner: MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri – Museo del Fumetto Museo Storico all’Aperto Citta di Cosenza – Castello Svevo Cosenza -Museo dei Brettii e degli Enotri Associazione Partner: RigenerAzione – associazione culturale – Parco Tommaso Campanella – Street Art School Cosenza -#ComitatoCentroStoricoEvento