Piazza Sant’Anna ‘rinasce’: conclusi i lavori, area consegnata alla città
Concluso il restyling da 60 mila euro: nuova pavimentazione, dissuasori e illuminazione a led con dieci pali, consegna alla città con la prima accensione
27 Novembre 2018 - 12:13 | di Vincenzo Comi
Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di restyling della nuova Piazza Sant’Anna a Reggio Calabria. L’intervento, del costo complessivo di circa 60 mila euro, comprende la sostituzione della pavimentazione ammalorata, il posizionamento di nuovi dissuasori fissi per evitare il passaggio delle automobili sull’area pedonale, la riqualificazione degli arredi urbani ed un nuovo impianto di illuminazione a led per un totale di 10 pali .
Domani mercoledì 28 novembre alle ore 17.30 il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli assessori, ai consiglieri comunali e ai tecnici del settore lavori pubblici del Comune, sarà in piazza per per consegnare l’area alla comunità cittadina, con la simbolica prima accensione della nuova illuminazione.
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