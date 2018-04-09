Il torneo nazionale di terza categoria, giunto alla XII edizione, vede un centinaio di iscritti e atleti da Calabria e Sicilia sui campi in terra rossa

Già da un paio di giorni i campi in terra rossa del circolo Sport Village stanno ospitando il “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti“. L’appuntamento, ormai alla sua XII edizione, configurato dalla Federazione Italiana Tennis come torneo nazionale di terza categoria singolare maschile, si presenta, anche per il 2018, forte di un centinaio di iscrizioni e quindi quale serio catalizzatore di atleti e appassionati.

Partito il 5 aprile, e pianificato in ogni suo dettaglio dal Palextra Club, il Città di Catona sta registrando in queste ore lo svolgimento dei tabelloni propedeutici alle fasi finali del rendez – vous tennistico.

Il tabellone: dalla quarta alla terza categoria

Ieri i match relativi al tabellone di quarta categoria con i 12 qualificati, mentre da oggi sotto rete il pubblico potrà trovare i rappresentanti della terza categoria: su tutti le due teste di serie del torneo Angelo Maccarone (del Tennis Club Messina) e Salvatore Caroleo (del Tennis Club Gioia 74). Ciò a dimostrazione che il Memorial, come consuetudine, accoglie iscritti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia. Sotto ‘stretta osservazione’ anche Vincenzo Doldo (C.T. Polimeni), Sergio Smerzi (T.C. Pharaon), Graziano Bombaci (T.C. Messina), Francesco Varsalona (C.T. Vela Messina), Alfredo Schipani (T.C. Messina), Silvano Veltri (Riccardo Viola Tennis Lamezia), Cristian Picone (C.T. Polimeni), Ivan Mostores (Palextra Club) e Antonino Faraone (T.C. Pharaon). “Si tratta – precisano Marco Bonforte e Francesco Postorino, in rappresentanza di tutto lo staff organizzativo del Palextra Club – di atleti esperti, pronti a darsi battaglia all’insegna del sano agonismo e dei valori di aggregazione e divertimento che lo sport riesce a veicolare soprattutto in queste occasioni. Inoltre – proseguono – la loro presenza attesta il livello tecnico raggiunto, negli ultimi anni in particolare, da questo torneo che non solo si propone come apripista per gli eventi estivi, ma rappresenta ormai un vero e proprio classico nell’agenda tennistica di molti circoli”.

A fare da eco alle parole di Postorino e Bonforte le dichiarazioni di Francesco Violante, presidente dello Sport Village: “Non possiamo che essere soddisfatti – ha infatti precisato – per l’avvio del Memorial Ciprioti, per la partecipazione così nutrita, per la professionalità degli iscritti, per i tanti giovani che hanno deciso di esserci, per la crescita, in tutti i sensi, del torneo. Ritengo – conclude Violante – che determinati eventi possano essere la chiave per una promozione reale e tangibile della pratica sportiva che resta uno dei pilastri cardine rispetto uno sviluppo sano, sia fisico che psicologico, dei nostri ragazzi, non mancando, nel contempo, di valorizzare il territorio e ciò che può offrire”.