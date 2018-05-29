PietraKappa, incontro con Marcello Manti all’insegna delle tradizioni popolari
Mercoledì 30 maggio da PietraKappa l'incontro con il fondatore del MuseOsteria di Cardeto, tra tradizioni grecaniche e degustazione di prodotti tipici
29 Maggio 2018 - 09:21 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 30 Maggio alle ore 18:30 PietraKappa incontra Marcello Manti, proprietario e animatore del MuseOsteria “Il Tipico Calabrese” di Cardeto.
Marcello ci racconterà della sua esperienza di animatore culturale votato al recupero delle tradizioni della vallata del Sant’Agata e della sua Osteria Museo, dove si incontrano le tradizioni della gastronomia grecanica e della vita quotidiana dei pastori di Aspromonte.
Un altro viaggio nella cultura e nelle tradizioni reggine, che si concluderà con una degustazione di prodotti tipici reggini offerti da PietraKappa e dal Tipico Calabrese. Vi aspettiamo, al solito numerosi, in via della Giudecca 40 di Reggio Calabria.
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