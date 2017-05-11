Pilates, equilibrio fisico e mentale. L’insegnante Silvana Iacopino: ‘Disciplina che tonifica il corpo e non solo’

Il metodo Pilates tra equilibrio fisico e mentale: l'insegnante Silvana Iacopino spiega perché tonifica il corpo e non solo

di Federica Geria – Il Pilates è un sistema di allenamento sviluppato all’inizio del ‘900 da Joseph Pilates, il quale traendo ispirazione da antiche discipline orientali, quali yoga e Do-In, ha scritto due libri in cui illustra il suo metodo: “Return to Life through Contrology” e “Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education”.

Il metodo Contrology di Pilates si sviluppa attraverso un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali e incoraggia l’uso della mente per il controllo di questi ultimi.

Silvana Iacopino, insegnante qualificata di pilates da 5 anni, ci parla della sua passione per questa disciplina, spiegandoci principi sui cui si fonda e i suoi benefici.

Dalla danza al fitness: il percorso di Silvana Iacopino

“Ho iniziato fin da piccolina. Ho studiato danza per moltissimi anni, specializzandomi anche a Roma. In questo campo ho diversi diplomi e anche numerose esperienze a livello lavorativo. Ho lasciato poi la danza, dedicandomi al fitness e ne ho testato proprio sul mio corpo i risultati, lavorando a livello cardiovascolare, insegnando aerobica, total body, jump, sempre qualificandomi. Mi sono resa conto dunque personalmente che il pilates aiuta tantissimo come preparazione base per affrontare un altro sport cardiovascolare aerobico. Favorisce lo sviluppo della resistenza e della propriocezione, permettendo di raggiungere l’equilibrio e l’autocontrollo del proprio corpo, a livello di respirazione. Se fai una sessione di pilates devi essere consapevole che partecipi a una vera e propria lezione, per cui devi concentrarti ascoltando il tuo respiro e il tuo corpo. E’ una disciplina che senza dubbio si sposa perfettamente con la danza”.

Gli esercizi di pilates fanno dunque acquisire consapevolezza del proprio respiro e del corretto allineamento della colonna vertebrale, grazie al rinforzamento di tutti i muscoli del corpo e contribuiscono così all’alleviamento e alla prevenzione del mal di schiena.

I benefici del pilates sul corpo

“I benefici sono davvero tanti. L’ho testato su di me e mi sono resa conto come veramente il corpo si modelli. Naturalmente bisogna essere pronti psicologicamente al fatto che ci si inizia a preparare a ottobre e le sessioni devono essere seguite con costanza. A dicembre ti accorgerai, dopo circa 60 sessioni, che il tuo corpo è un più tonificato, la massa grassa va via ed esce fuori quella muscolare. Infatti pesandoti durante i primi mesi di pratica avrai circa 1 kg in più. Poi c’è la fase centrale durante la quale inizierai a vederti già modellata. Si lavora tantissimo a livello muscolare con la parete addominale, e si lavora molto per la schiena. Una persona che ha svolto tanti anni di danza e poi si ritrova a fare pilates non fa altro che consolidare la postura. Spesso la nostra postura sbagliata porta conseguenze negative soprattutto a livello della colonna vertebrale, tendiamo per esempio a sederci in maniera scorretta e ciò negli anni provoca problemi alla schiena. Gli esercizi di pilates aiutano moltissimo in questo. Ci sono diverse lezioni, quella in Mat Work, con il tappetino, e quella in piedi volta a sviluppare la propriocezione. Mi sono specializzata a fondo anche nel pilates con i piccoli attrezzi, attività in cui si lavora sfidando il proprio corpo, appunto attraverso l’utilizzo di elastic band, ring, bolle grandi e piccole”.

Una disciplina ancora poco conosciuta

Eppure pilates è una disciplina che ancora non tutti conoscono e che molti sottovalutano. Il consiglio di Silvana Iacopino è quello di provarla e prendere parte almeno a tre lezioni.

“C’è purtroppo una cattiva pubblicità sul pilates, molti lo associano a qualcosa che fa addormentare, stiamo cercando di invogliare la gente a praticarlo per far capire davvero di cosa si tratti. E’ una disciplina in cui non si dorme affatto, al contrario il corpo è ben attivato! Ogni figura e posizione ha un suo nome. Ci sono esercizi, come ad esempio il push up che, facendoti rimanere in posizione prona sui gomiti, aiuta a tonificare tutta la parte anteriore del corpo. Il pilates tonifica il corpo, ma non solo! Senza accorgertene lavora ogni parte del tuo corpo, se con uno specifico esercizio agisci su addome e gambe, contemporaneamente attivi circolazione e articolazioni. E’ un’attività molto complessa”.

I risultati visibili dopo un anno di pratica

Per comprendere al meglio i traguardi che si possono raggiungere basterebbe osservare i risultati, in termini di modellazione, sul fisico di una persona che pratica pilates da circa un anno. Sono tanti i benefici che si possono ottenere e non solo fisicamente.

“Osservare il corpo di chi ha praticato questa attività due volte a settimana per circa un anno, è importante per accorgersi della differenza, non solo a livello posturale, ma anche in termini di tonificazione. Se si riesce a svolgerlo bene, anche per quanto riguarda la respirazione, il pilates allontana ansia e stress. Mi accorgo che alcune persone appena iscritte scappano durante gli esercizi…si ha l’abitudine di correre, persino a lezione! Siamo abituati ad andare di fretta durante tutto il giorno e mi rendo conto che molta gente non si accorge che ha davvero bisogno di fermarsi un attimo. Il messaggio che mi hanno trasmesso i miei insegnanti e che io cerco di trasmettere a mia volta, è questo: se il corpo si muove lentamente (spesso negli esercizi di pilates bisogna immedesimarsi come se fossimo dei bradipi) ciò non significa che non stia lavorando, anzi è proprio lì che si sviluppa la resistenza, il muscolo infatti lavora perché lo attiviamo. Se si acquisisce una postura corretta e si impara a tenere l’addome fermo, per esempio, si possono anche prendere 500 kg e sollevarli. La postura dunque è la base che permette di lavorare bene, anche con tutte le altre discipline”.

Una disciplina che coniuga equilibrio fisico e mentale, in cui la concentrazione e il controllo, si fondono con la fluidità e la precisione, il tutto accompagnato da una buona postura e un’attenta respirazione.

Un ultimo consiglio di Silvana: abbinate al pilates un’altra attività, come ad esempio una sana corso, allo scopo di ottimizzare al 100% i risultati!

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA



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