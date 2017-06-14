PinApp-RC, il progetto di UNESCO Edu con gli studenti reggini

Saranno presentati il prossimo Venerdì 16 giugno 2017, ore 10:30 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, i risultati del progetto PinApp-RC – Implementazione dell’App Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, un progetto che fa parte della “rete di buone pratiche” all’interno del programma UNESCO Edu, sviluppato a seguito del protocollo d’intesa siglato tra il Comitato Nazionale Giovani Unesco Calabria e Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur), finalizzato a sostenere la digitalizzazione e la promozione del patrimonio culturale.

Come nasce il progetto PinApp

ll progetto PinApp, nasce infatti da un’intuizione del Comitato Nazionale Giovani Unesco della Calabria, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale, e la partnership dell’ITI Panella – Vallauri di Reggio Calabria ed è volto all’ implementazione di un’App per la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria: un progetto che riflette l’evoluzione della fruibilità del patrimonio culturale.

Tutto nasce unendo l’idea che il valore di un bene culturale sia dato dalle diverse condizioni e dalla sua fruibilità da parte di un pubblico. Ed è così che, complici le nuove tecnologie, si è pensato di implementare le condizioni esistenti e di proporre qualcosa di davvero nuovo e godibile per coloro che si vogliono avvicinare all’arte.

Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti dell’ITI Panella – Vallauri di Reggio Calabria, che durante un percorso formativo e di orientamento di 60 ore complessive, hanno esplorato e beneficiato di una molteplicità di stimoli utili a maturare scelte professionali e di studio consapevoli, nonché dell’esplorazione di strumenti indispensabili alla lettura del passato attraverso la tecnologia del presente.

L’app che riconosce le opere con la fotocamera

L’applicazione per dispositivi mobili Android e iOS creata attraverso la sinergica collaborazione tra partner di progetto e studenti, permetterà di esplorare la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria attraverso riconoscimento delle opere (ne sono state selezione 14) tramite la camera del dispositivo mobile e di acquisire le informazioni testuali e multimediali relative alle stesse o consultare approfondimenti culturali. Le strategie della comunicazione e dell’informazione rappresentano strumenti fondamentali per la diffusione di saperi, valori e sensibilità utili alla valorizzazione dei beni culturali, ma investono anche l’elaborazione del pensiero critico, la capacità di lettura del presente e la comprensione dei processi di cambiamento e di miglioramento a tutti i livelli. In conclusione, il progetto ha fornito agli studenti coinvolti uno stimolo a sviluppare un pensiero critico, nonché l’acquisizione di competenze tecnico-scientifiche applicate alla comunicazione del patrimonio culturale.

Il progetto, che ha visto collaborare numerosi partners (Living Camera S.r.l., Reclife S.r.l., Associazione Culturale Calabresi Creativi, ASTRI– Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare) per ora si configura come simulazione di carattere educativo/scolastico, e speriamo possa vedere a breve un’implementazione con il supporto e collaborazione delle Autorità presenti per la concreta messa a servizio dello strumento per fini di fruizione e valorizzazione del sito oggetto di studio.

Gli interventi alla presentazione

All’evento di presentazione interverranno: Nicola Irto, Presidente Consiglio Regionale della Calabria; Irene Calabrò, Assessore Cultura Comune Reggio Calabria, Claudia Ventura Resp. Regione Calabria Comitato Giovani della CNI UNESCO; Anna Nucera, Dirigente Scolastico ITI Panella Vallauri; Giuseppina Cassalia, Resp. Progetto PinAPP Comitato Giovani CNI UNESCO; Domenico Rositano, Calabresi Creativi; Antonella Salatino e Massimiliano Tramontana, Comitato Giovani CNI UNESCO; Anna Maria Carrieri, Ref. progetto – ITI Panella Vallauri. Concluderanno i lavori: Salvatore Patamia, Dir. Segr. Regionale MIBACT per la Calabria; Giuseppe Falcomatà, Sindaco Città di Reggio Calabria.