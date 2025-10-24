Pineta Zerbi e Waterfront, riorganizzati gli spazi. Merenda: ‘Adesso una migliore fruizione’ – FOTO

Il consigliere delegato: "Rivolgiamo un invito a tutti i cittadini a vivere e utilizzare questi spazi con senso civico e rispetto"

Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi destinati alla fruizione pubblica all’interno della Pineta Zerbi e dell’area del Waterfront, con l’obiettivo di garantire una migliore vivibilità dei luoghi e una più equilibrata distribuzione delle attività ludiche e sportive.

A darne notizia è il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda.

Nel dettaglio, l’area riservata ai più piccoli è stata riposizionata nella zona precedentemente occupata dalla palestra all’aperto, così da assicurare maggiore sicurezza e fruibilità. Contestualmente si è proceduto al completamento e potenziamento del parco giochi, che in precedenza presentava un’offerta limitata rispetto all’elevato numero di famiglie e bambini che quotidianamente frequentano l’area.

Il parco è stato arricchito con nuove attrezzature, tra cui un castello ludico e due giostrine a molla.

La palestra all’aperto è stata invece ricollocata in un’area adiacente all’interno della Pineta Zerbi e le attrezzature sono state riqualificate, per rendere più funzionale e razionale l’utilizzo della zona fitness.

L’area dedicata all’attività sportiva dispone ora di spazi più definiti e ordinati, risultando maggiormente fruibile sia per l’allenamento a corpo libero sia per l’utilizzo delle macchine isotoniche destinate agli esercizi muscolari.

«Abbiamo lavorato per migliorare l’organizzazione e la qualità degli spazi comuni – spiega il consigliere Merenda – creando da una parte un parco giochi strutturato e sicuro per i più piccoli, e dall’altra un’area fitness ben attrezzata e accogliente, adatta a chi pratica attività fisica all’aperto. Questo intervento rappresenta un passo importante verso una migliore fruizione condivisa della Pineta Zerbi e del Waterfront, luoghi simbolo della socialità cittadina».

Il delegato ha espresso un ringraziamento alla società in house Castore, che ha curato gli spostamenti e le installazioni delle attrezzature, contribuendo in maniera determinante alla buona riuscita dell’intervento.

«Rivolgiamo un invito a tutti i cittadini – ha concluso Merenda – a vivere e utilizzare questi spazi con senso civico e rispetto, affinché possano continuare a essere luoghi di incontro, benessere e comunità».