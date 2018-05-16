Dopo aver conquistato il grande pubblico con “Le Iene”, Pio e Amedeo hanno raggiunto la consacrazione grazie al grande successo televisivo del programma da loro stessi ideato “Emigratis”, che li ha visti recentemente protagonisti in prima serata su Italia 1.

Il tour a Soverato il 5 agosto

Ci saranno anche loro sul palco della Summer Arena a Soverato. Inserito nel programma dell’estate 2018 della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area, il tour del duo pugliese farà tappa anche in Calabria, il prossimo 5 agosto.

Quindi è stato il turno del tour in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani: dopo il successo riscosso, arriva la conferma di un tour estivo che, appunto, arriverà anche a Soverato.

La loro comicità eccessiva, politicamente scorretta, non è più una sorpresa, Pio e Amedeo sono ormai una certezza, che grazie al loro essere così fortemente pop, li ha resi un fenomeno cult. Pio e Amedeo portano all’eccesso i difetti tipici degli italiani, esasperano i cliché a modo loro, “scandalizzano”, ma colgono nel segno. Il loro show dal titolo “Tutto fa Broadway” farà tappa nelle principali città italiane, da nord a sud, ed è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti. Gag, battute e improvvisazioni nello stile del duo saranno al centro dello spettacolo.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita, con costi a seconda del settore: Vip 57,50 euro; Gold 46,00 euro; Poltronissima 38,00 euro; Poltrona 30,00 euro; tribuna Frontale 25,00 euro; tribuna Gialla 25,00 euro; tribuna Blu 25,00 euro.