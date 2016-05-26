Piromalli: ‘Stagione straordinaria, già pronti alla prossima. Al comune chiediamo…’

Scommessa vinta. Con lo spettacolo teatrale ‘La banda gli onesti‘, in programma sabato, si chiude la stagione del ‘Cilea’. Degna conclusione di un cartellone che ha visto alternarsi sul palcoscenico artisti di calibro, sia locale che nazionale. “Stiamo ultimando le prove. E’ impossibile avvicinarsi a Totò e Peppino, due mostri della comicità. Proveremo a rispettare le linee guida originali e dargli un ‘colore’ nostro, un tocco personale. E’ uno dei pochi spettacoli teatrali poi tradotti al cinema, solitamente avviene il contrario”.

Peppe Piromalli, direttore della compagnia ‘L’Officina dell’Arte’, ai microfoni di City Now non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti nel corso della stagione teatrale: “I numeri e l’affetto caloroso donatoci dal pubblico sono una testimonianza tangibile. Abbiamo registrato più di 6 mila presenze, con una media di 770 spettatori su una capienza di poco superiore alle 800 unità. Il bilancio non può che essere straordinario, siamo grati alla città di Reggio Calabria per le immense soddisfazioni che ci ha regalato”.

Compagnie locali e nomi nazionali: il mix vincente del Cilea

Il giusto mix di compagnie locali e ‘big’ nazionali ha permesso al Cilea di rivivere i vecchi fasti, Piromalli ha ‘cucito’ su misura un abito che la città ha vestito alla perfezione: “Per la qualità artistica del lavoro svolto, dico senza falsa modestia che meriteremmo 10 in pagella. Non abbiamo velleità autoreferenziali, riporto solo quello che la gente ci ha trasmesso in termini di applausi e complimenti. Essere riusciti a entrare nel cuore delle persone, è questa la nostra principale soddisfazione”.

Con lungimiranza e passione, Officina dell’Arte già si proietta alla prossima stagione. “Abbiamo un cartellone ‘virtuale’ già pronto, da completare soltanto con gli artisti nazionali. Adesso tocca all’amministrazione comunale, bisogna confrontarsi sulle idee, progetti e possibilità economiche. Nella passata stagione abbiamo compiuto uno sforzo importante, non so se riusciremmo a ripeterci. L’amministrazione è sempre stata disponibile ad ascoltarci, speriamo di poter ricevere un supporto economico maggiore”.

Il brillante esempio rappresentato dalla compagnia teatrale diretta da Peppe Piromalli può fare da apripista per simili iniziative. “Reggio Calabria non è una città artisticamente facile, con impegno, amore e abnegazione però si possono ottenere risultati importanti. Noi siamo riusciti a realizzare un sogno, invito tutti i reggini appassionati di arte a fare la stessa cosa. Buttarsi senza paura, farsi trasportare dalla passione”.

Sulla stagione estiva Piromalli non si sbilancia

Sulla stagione estiva, Piromalli preferisce non sbilanciarsi. Come già capitato lo scorso anno, ‘Officine dell’Arte’ potrebbe limitarsi ad alcuni spettacoli mirati: “Sono in ‘lotta’ con i miei colleghi della compagnia (ride, ndr). Personalmente non amo fare il teatro all’aperto, credo sia dispersivo e faciliti la distrazione del pubblico. Stiamo decidendo il da farsi, come sempre sceglieremo tutti insieme, da vecchi amici quali siamo”.