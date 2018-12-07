Torna puntale come ogni anno l’appuntamento con “Più doni più sorrisi” la coinvolgente iniziative che consiste nel donare presso la ricevitoria Marcianò dei giocattoli che successivamente tramite i volontari della Croce Rossa, verranno distribuiti nei vari istituti reggini che ospitano i bambini meno fortunati.

Al momento della consegna verrà regalato ad ognuno una schedina SuperEnalotto con SuperStar per l’estrazione del 22 dicembre dove in palio oltre al jackpot di 80 milioni di euro ci sarà anche un estrazione speciale di 100 premi da 100 mila euro ciascuno.

Si è giunti alla quinta edizione ed ogni anno si è sempre registrato un grande successo con una raccolta tale da poter soddisfare i vari istituti sia per Natale che per la Befana. La raccolta comincia il 7 dicembre e si conclude il 20 dello stesso mese.