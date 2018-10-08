L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi quest’anno parte con l’accorpamento con il Liceo Artistico che darà una marcia in più in termini di competenze diversificate da raggiungere e obiettivi culturali da prospettare agli studenti. “Sarà senza dubbio un anno scolastico molto produttivo e formativo, forse anche un po’ faticoso, ma la fatica sarà vista come sprone al confronto per rendere fattibile quello scambio di esperienze tra docenti che è alla base dell’istituzione “scuola” di ogni ordine e grado. E’ da questo incrocio di indirizzi diversi che bisogna partire per incentivare i giovani all’approccio consapevole di percorsi culturali che lasceranno traccia nello sviluppo delle loro professioni future: il Liceo Classico d’Ordinamento, entrato a far parte della Rete Nazionale del Liceo Classico, con un Corso specifico di Potenziamento per le Professioni Sanitarie, condiviso con un corso del Liceo Scientifico; il Liceo Scientifico d’Ordinamento, con due corsi ad indirizzo Cambridge IGCES, per il conseguimento della Certificazione di Esame Cambridge in sede, agevolati dalla presenza dell’Assistente madrelingua di Lingua Inglese; il Liceo Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate; il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e, da oggi, il Liceo Artistico, con i suoi due nuovi indirizzi, Audiovisivo Multimediale e Architettura & Ambiente che, con la sua pletora di competenze e finalità specifiche, arricchirà senza dubbio i percorsi già presenti da anni nella realtà di studio del “Pizi”. Ricordiamo che la scuola è anche Centro Accreditato AICA per la Certificazione Informatica ECDL”. Così la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, presenta i percorsi e gli indirizzi di studio offerti al territorio.

Molte le attività già previste e pronte a partire: PON e POR per l’Inclusione sociale e lotta al disagio; Progetti di Alternanza scuola-lavoro anche a Londra, partecipazioni a Concorsi Nazionali, Gemellaggio con scuola di Atene, viaggi d’Istruzione in Paesi d’Europa, Convenzioni con la Procura e il Tribunale di Palmi, partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico, Progetto “Ciak. Un Processo simulato”, Convegni, Olimpiadi e tanti ospiti del territorio e del panorama nazionale, collaborativi sul piano della divulgazione della Legalità; allestimento di Mostre e Mercatini, il Giornalino Scolastico, Stage formativi nel settore di Ceramica, Metalli e Tessitura, visite di Musei, Progetto Trekking, Giochi della Chimica, Giochi della Matematica, sfilate di moda, conferma e rinforzo dell’Orchestra “Ensemble dei Liceali F.Cilea”, Teatro in Lingua Inglese Palchetto Stage, Progetto e-twinning, Intercultura – scambio classe con la Svizzera, Progetto Diplomacy Challenge, Progetto IMEP.

Il percorso socio-sanitario del classico e dello scientifico

In particolare, un corso del Liceo Classico ed uno del Liceo Scientifico continueranno il Percorso Socio-sanitario, con l’incremento delle ore di Scienze, Fisica e Matematica, con interventi di Specialisti nel settore della Medicina per facilitare l’approccio ai test d’ingresso per l’iscrizione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Gli studenti avranno soltanto un obiettivo: scegliere l’indirizzo giusto, relativo alle loro proprie attitudini, e impegnarsi in quel patto di corresponsabilità fatto di partecipazione, impegno e studium che vuol dire passione per quello che si è scelto di fare. E al Pizi le possibilità non mancano sia per le risorse umane che per il supporto telematico.

Gli spazi della scuola e il motto del Pizi

Una scuola avanguardista, con un’ampia palestra ed un soleggiato cortile all’aperto, attrezzato come campo sportivo.

“Non fermarsi mai, innovare sempre!” Il motto rende l’idea del Liceo “N.Pizi”, sempre in fieri.

Marilea Ortuso