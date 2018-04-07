E’ una partita da dentro o fuori quella che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giocherà domani sera, sabato 07 aprile 2018, all’AGSM Forum di Verona. I giallorossi, infatti, per ribaltare il risultato della gara d’andata, dovranno vincere con il punteggio di 0-3 o 1-3 e poi conquistare il golden set. Solo così la squadra di coach Fronckowiak potrà conquistare la qualificazione alle semifinali dei Play Off Challenge UnipolSai. Impresa ardua, ma non impossibile per Coscione e compagni che già nel match d’andata di sabato scorso al PalaValentia hanno dimostrato di possedere le armi per poter mettere in difficoltà la quotata compagine scaligera. La flotta giallorossa è partita nel primo pomeriggio alla volta di Verona con un volo aereo Lamezia-Treviso e in seguito trasferimento in autobus fino alla città scaligera. Allenamento questa sera in terra veronese per i giallorossi prima della rifinitura mattutina in programma domani.

Quella di domani contro la Calzedonia Verona sarà la partita n° 319 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il pre-gara di Coscione alla vigilia

Il pre-gara di Manuel Coscione: “Per noi è una partita da dentro o fuori e sappiamo che dobbiamo andare a Verona per fare un’impresa. Ne siamo consapevoli e sappiamo che Verona è una squadra forte e che sarà dura. Ma andremo lì per scendere in campo agguerriti e con la voglia di provare a fare risultato. Abbiamo lavorato in settimana per colmare le lacune che ci hanno impedito di essere competitivi nel terzo e quarto set della gara di andata. Proveremo a dare battaglia fino all’ultimo pallone”

QUI CALZEDONIA VERONA Messa in cassaforte la gara d’andata vinta in rimonta al PalaValentia, la compagine di coach Grbic può anche permettersi di perdere la sfida di domani sera con la Tonno Callipo al tie-break. Agli scaligeri bastano infatti due set per poter avere la certezza di essere in semifinale. Ma con ogni probabilità, la Calzedonia farà pochi calcoli e proverà a regalare al proprio pubblico la gioia di una prestazione efficace condita da un risultato positivo. Nella gara d’andata, oltre al solito Stern (l’opposto sloveno premiato come Mvp del match) si è messo in luce il giovane centrale bulgaro, classe 1998, Grozdanov autore di una prestazione super. Il tecnico serbo si affiderà, inoltre, all’estro di Spirito in regia e alla poliedricità dei due giovani posti 4, l’americano Jaeschke e Manavinezhad.

Come funzionano i Play Off Challenge

LA FORMULA DEI PLAY OFF CHALLENGE Le quattro squadre classificatesi dall’11° al 14° posto al termine della Regular Season partecipano agli Ottavi di Finale, al meglio delle 3 gare. La prima gara e l’eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica. Alla seconda fase partecipano le squadre uscite dai Quarti di Finale Scudetto, le due vincenti gli Ottavi, e la 9a e 10a classificata: Quarti di Finale e Semifinali si disputano con match di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (primo match in casa della peggior classificata in Regular Season), mentre la Finale di disputa in gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Coach Grbic potrebbe dare spazio dall’inizio a Spirito al palleggio, Stern opposto, al centro uno tra Birarelli e Pajenk con la probabile conferma di Grozdanov, Jaeschke e Manavi in posto 4, Pesaresi libero. Il tecnico giallorosso Fronckowiak potrebbe puntare su Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari di banda, Marra libero.

Precedenti ed ex della sfida

PRECEDENTI ED EX Quella tra Vibo Valentia e Verona è una storia contrassegnata da tanti precedenti tra le due società. Dal 2001 ad oggi vibonesi e scaligeri si sono affrontati ben 32 volte con tante sfide giocate fino all’ultimo pallone e con tante partite dall’altissima posta in gioco: su tutte le partite che hanno visto le due compagini contro in due finali di Coppa Italia di Serie A2 (2004 e 2008) e in una semifinale di Coppa Italia di Serie A1 (2005). Tante partite in Regular Season e Coppa Italia, ma mai una sfida in un Play Off. Ed ecco che, dopo più di tre lustri di scontri diretti, ecco che Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Calzedonia Verona si apprestano ad affrontarsi in una serie da dentro o fuori. Tre gli ex di turno: Coscione e Lecat tra le fila della Tonno Callipo, Marretta tra le fila della Calzedonia.

ARBITRI A dirigere la sfida ecco la coppia arbitrale composta da Andrea Pozzato e Massimo Florian. Il primo arbitro Pozzato proviene dal Comitato Fipav Alto Adige Sud Tirol ed è in Serie A dal 2004. Il secondo arbitro Florian proviene dal Comitato Fipav di Treviso-Belluno ed è in Serie A dal 2007.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa sulle frequenze di Lega Volley Channel (piattaforma Eleven Sports Italia) al costo di € 2,90. Differita martedì 10 aprile su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde dalle ore 20:25. Diretta testuale sui nostri social, facebook e twitter (hashtag #veronavibo

Nella foto, la concentrazione del capitano giallorosso Manuel Coscione (foto De Falco)