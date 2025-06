‘Play The Games’: l’Asd Andromeda protagonista assoluta tra le società calabresi

L’A.S.D. ANDROMEDA Polisportiva Rc ha preso parte ai “Play The Games” di nuoto, manifestazione a carattere nazionale svoltasi presso la piscina del Centro Federale di Verona, nel quadro della programmazione che Special Olympics Italia promuove e incentiva sull’intera penisola, in tutte le discipline sportive, favorendo l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva.

Ancora una volta la società presieduta dalla professoressa Luisa Elitro ha recitato il ruolo di assoluta protagonista avendo primeggiato tra le società calabresi, tanto d’avere conquistato 13 medaglie d’oro, 14 d’argento, 13 di bronzo, per un totale di 50 medaglie comprensive di ulteriori, brillanti piazzamenti.

All’annuale appuntamento che quest’anno è stato ospitato nel Veneto, l’A.S.D ANDROMEDA Polisportiva Rc ha preso parte con diciannove, suoi tesserati e precisamente: Antonino Battaglia, Alberto Biroccio, Giuseppe Calabrò, Angelo Caracciolo, Daniele Curatola, Davide D’Agostino, Alessandro Iunti, Hamza Kandi, Zakaria Kandi, Leandro Lia, Gabriele Loddo, Alessandro Mannarino, Valentina Marcianò, Antonino Nasso, Matteo Romeo, Paolo Ticli, Lorenzo Ventura, Federica Visalli e Federico Zampaglione.

A guidare gli atleti dell’Andromeda sono stati, oltre alla professoressa Elitro, i tecnici “for inclusion”: Fabiana Bova, Martina Bova, Francesco Gallo e Consuelo Manganaro. Nella fase preparatoria hanno, altresì, collaborato: Ilenia Amato, Giusy Checco, Giusy Cilione, Tullio De Luca, Ashanti De Stefano, Giancarlo Murolo e Antonio Ventura.

In precedenza, l’A.S.D. ANDROMEDA aveva partecipato alle finali fra tutte le regioni meridionali dello Special Basket Unificato di Gallipoli, ottenendo un primo e un quarto posto nei Giochi Speciali e una piazza d’onore e un ulteriore quarto posto nello special basket.