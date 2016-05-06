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Il pluricampione di Muai Thay Fabio Siciliani a Reggio Calabria

Un'occasione unica in Calabria per imparare la thai boxe da uno dei più grandi campioni italiani, con lo stage aperto a tutti nella palestra dell'ITT Panella Vallauri

06 Maggio 2016 - 19:05 | di Vincenzo Comi

Stage di muay thai a Reggio Calabria con il campione Fabio Siciliani e la RC Fighting Academy

L’ RC FIGHTING ACADEMY nasce da uno spirito di collaborazione dei team reggini capitanati dai  maestri : Demetrio Rosace (DEKAJU KOMBAT & FITNESS ) e Wanda Harenberg  (TEAM WANDA’LS  CHERNYKOFF);

Nasce così  l’idea di organizzare, unica data in Calabria,  lo Stage con uno dei più grandi campioni italiani di MUAI THAY (nota anche come thai boxeboxe thailandese ,  l’arte delle otto armi) Fabio Siciliani. Fabio appartiene alla scuderia pro Kombat League e combatte per il team Oltrecorpo di Lecce.

Ha disputato 42 match professionistici, e vanta già una grossa esperienza internazionale.

Queste alcune delle sue vittorie: 2016 Diventa per la sesta volta campione del mondo WKU ( sei titoli nel mondo in sei sigle differenti ); 2014 Oktagon Champion; 2014 World Champion WMF 75 kg; 2014 Thai Boxe Mania Champion; 2013 World Champion Muay thai ISKA;
2012 Oktagon Champion; 2011 OneSongchai World Champion tournament; 2011 OneSongchai Champion; 2010 OneSongchai Muay Thai Italian Tournament Champion;

Lo stage si terrà giorno 15 maggio , inizio alle ore 10 per poi finire alle 17 , nella palestra dell’istituto” ITT PANELLA VALLAURI “  e sarà aperto a tutti coloro che vogliono imparare e conoscere questa disciplina .

Per info Demetrio Rosace 3403212760 .

Fabio Siciliani, campione di muay thai, ospite dello stage a Reggio Calabria

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ITT Panella - VallauriReggio Calabria Sport
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