Poker sportivo, il reggino Giuseppe Caridi sbanca a Londra: ‘Sogno il grande colpo’

Sbanca Londra ed è pronto a nuove sfide Giuseppe ‘Cucciolo’ Caridi. Il giocatore di poker sportivo si è imposto a Londra nell’Evento #7 del PokerStars Festival, un trionfo che fa da coronamento a una carriera quasi decennale e che permetterà al giocatore di Reggio Calabria di partecipare al PokerStars Players No Limit Hold’em Championship che si terrà il prossimo anno alle Bahamas.

Il prossimo obiettivo: l’European Poker Tour di Sochi

Dopo la vittoria conquistata di Londra Caridi vuole provare a lasciare il segno anche all’EPT di Sochi. Il giocatore reggino infatti sarà presente all’European Poker Tour che si giocherà a Sochi, in Russia, dal 20 al 29 marzo 2018: “Si, è fatta. Andrò un giorno prima, il 19, per essere li fin dai primi tornei. Desideravo da tempo andare in Russia, terra di grande cultura”.

Dopo la bella prova di Londra, dove ha vinto la PSF Cup per oltre 20.000 euro di bottino, ‘Cucciolo’ proverà a lasciare il segno anche in una manifestazione come l’European Poker Tour.46 anni, Caridi è nato a Reggio Calabria ma da anni di stanza a Torino dove gestisce un’attività commerciale nel settore della ristorazione.

“Mi sento pronto per fare un grande colpo. Credo che l’esperienza al PokerStars Festival mi abbia aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Adesso devo cambiare marcia e voglio farlo selezionando al meglio i tornei da giocare. A Sochi giocherò il No Limit Hold’em National, da circa 1.142 dollari di buy in, e naturalmente il Main Event da 3.322 dollari di buy in e da ben 2,6 milioni di dollari di montepremi!”

Il Platinum Pass e i tornei in programma

Parole che lasciano intravedere una gran voglia di fare bene, soprattutto in una serie di tornei dove saranno sicuramente presenti quasi tutti i più forti poker pro del mondo. Tutto questo in attesa di poter sfruttare finalmente il Platinum Pass guadagnato in Inghilterra: “Quel pacchetto mi porterà a giocarmi qualcosa di straordinario che potrebbe cambiarmi per sempre la vita!”

fonte: pokeritaliaweb