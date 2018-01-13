Giornata di sosta nel campionato di Futsal Serie B. Uno stop che consente di ricaricare le batterie delle compagini partecipanti al torneo e, perché no, tracciare un primo bilancio della stagione fin qui disputata. A parlare in tal senso, in casa Polisportiva, è stato il tecnico Rinaldi. Di seguito le sue parole:

“Nel corso dei miei 16 anni da allenatore ho avuto la fortuna ed il privilegio di vivere in prima persona tante partite importantissime, alcune di queste davanti ad oltre 1600 spettatori e in categoria

superiore, ma vedere la felicità negli occhi di un gruppo composto da ragazzi reggini, i quali nella vita di tutti i giorni studiano o lavorano, per la bella e “pesante” vittoria di sabato è un qualcosa di altrettanto stupendo ed impagabile.

Umiltà, senso di appartenenza, tanto lavoro e immensi sacrifici senza fare proclami: oggi possiamo parlare di salvezza praticamente ipotecata dopo la prima gara di ritorno e un sogno playoff la Serie A2 che, senza ossessione e senza pressioni (viste le corazzate piene zeppe di fenomeni che compongono il girone), proveremo ad inseguire fino all’ultimo secondo della stagione…..sempre più orgoglioso di voi!! Oggi è questa la mia Serie A”.

La squadra ha lavorato tutta la settimana anche per recuperare gli infortunati e ricominciare la corsa verso un obiettivo difficile ma non impossibile. Avanti Futura !

Ufficio Stampa Polisportiva Futura