Polo Museale della Calabria – Apertura luoghi della cultura statali
Fino al 31 dicembre musei e parchi archeologici statali della Calabria visitabili anche di lunedì: ecco l'elenco completo dei luoghi aperti
11 Ottobre 2016 - 10:14 | di Vincenzo Comi
Il Polo Museale della Calabria, direttore delegato Nella Mari, comunica che fino al 31 dicembre 2016 anche di lunedì sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito riportati.
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Galleria Nazionale di Cosenza
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia
Museo Archeologico Nazionale di Crotone
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia
POLO MUSEALE DELLA CALABRIA
Apertura luoghi della cultura statali
Polo Museale della Calabria
Direttore delegato: Nella Mari
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
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