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Polo Museale della Calabria – Apertura luoghi della cultura statali

Fino al 31 dicembre musei e parchi archeologici statali della Calabria visitabili anche di lunedì: ecco l'elenco completo dei luoghi aperti

11 Ottobre 2016 - 10:14 | di Vincenzo Comi

Il Castello di Le Castella a Isola Capo Rizzuto, luogo della cultura statale del Polo Museale della Calabria

Il Polo Museale della Calabria, direttore delegato Nella Mari, comunica che fino al 31 dicembre 2016 anche di lunedì sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito riportati.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)

Galleria Nazionale di Cosenza

La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)

Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia

POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

Apertura luoghi della cultura statali

Polo Museale della Calabria

Direttore delegato: Nella Mari

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)

Tel.:  0984 795639 fax  0984 71246

pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

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