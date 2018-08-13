Polo Museale della Calabria, festività di ferragosto
La Galleria Nazionale di Cosenza resterà chiusa al pubblico mercoledì 15 agosto: la comunicazione del Polo Museale della Calabria
13 Agosto 2018 - 09:27 | di Vincenzo Comi
Si comunica che mercoledì 15 agosto 2018 la Galleria Nazionale di Cosenza rimarrà chiusa al pubblico.
La Galleria Nazionale di Cosenza, diretta da Domenico Belcastro, è afferente al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.
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