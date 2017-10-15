‘Polopositivo’ il concorso per giovani artisti allestito alla Galleria di Cosenza
Fino al 26 novembre 2017 a Palazzo Arnone, a Cosenza, la mostra delle opere finaliste di Polopositivo, concorso per giovani artisti under 40
15 Ottobre 2017 - 15:15 | di Eva Curatola
La mostra delle opere finaliste del progetto Polopositivo, concorso per giovani artisti [ fotografia e video art ] under 40, allestita a Cosenza – Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo Arnone, rimarrà aperta al pubblico fino al 26 novembre 2017.
La giuria, designata da Angela Acordon direttore del Polo museale della Calabria, composta da Melissa Acquesta e Gemma-Anaïs Principe, curatrici del progetto; Giulio Archinà, fotografo; Maria Flora Giubilei, direttore dei Musei di Nervi; Leonardo Passarelli, docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi della Calabria; Luigi Ratclif, segretario GAI – Circuito dei Giovani Artisti Italiani; Marilena Sirangelo, gallerista; Angela Tecce, direttore Fondazione Real Sito di Carditello; Massimiliano Tonelli, direttore responsabile Artribune; ha decretato i seguenti vincitori:
Sezione fotografia: Martina Ceravolo con l’opera Visione velata e POLI INVERSI con l’opera PassivoAttivo
Sezione video: Domenico Isabella con l’opera Il passo della sposa e Giacomo Triglia con l’opera In Dreams.
Artisti in mostra:
sezione fotografia: Martina Ceravolo, Niccolò De Napoli, Francesca Ferraiuolo, Anna Rita Iusi, Mirella Nania, POLI INVERSI (Giuseppe Lo Schiavo – Roberto Sottile).
sezione video: Marta Frei, Salvatore Insana, Domenico Isabella, Giacomo Triglia.
L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Cosenza e della media-partnership di SMALLZINE, periodico trimestrale dedicato all’arte contemporanea a cura di Loredana Barillaro.
La mostra delle opere finaliste del progetto Polopositivo rimarrà aperta al pubblico fino al 26 novembre 2017 e potrà essere visitata secondo il seguente orario: ore 10.00/18.00 dal martedì alla domenica. Ingresso gratuito.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie