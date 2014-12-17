Pon Città Metropolitana: trasformare il territorio in materia di smart city, mobilità ed inclusione sociale

Nella giornata di ieri, su sollecitazione dell’assessore alle Politiche comunitarie e al welfare Giuseppe Marino, si è tenuta un’importante seduta del tavolo di partenariato “Pon Città Metropolitana”. Erano presenti l’assessore alla mobilità e trasporti, smart city Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti assessore all’ambiente, sport e salute pubblica, ed il dirigente Francesco Barreca, il quale ha condiviso il percorso programmatico sin qui svolto ed illustrato gli obiettivi strategici, condivisi dagli assessori presenti. Hanno partecipato all’incontro numerosi e qualificati partners istituzionali e cittadini.

L’incontro rappresenta un punto di partenza significativo in chiave metodologica, nel segno di una programmazione degli interventi comunitari partecipata e condivisa dagli attori locali, ciò al fine di individuare azioni capaci di trasformare realmente il territorio in materia di smart city, mobilità, inclusione sociale.

L’assessore Marino, inoltre, ha specificato la scelta di programmare in maniera organica tutti gli interventi finanziari comunitari all’interno di un’unica e condivisa strategia politica. Il tavolo di partenariato, arricchito anche dagli interventi qualificati dei partner presenti, lascia ben sperare rispetto all’avanzamento della fase programmatica sul Pon Città metropolitana.