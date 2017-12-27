Il “Pop Medley 2017”, giunto alla sua seconda edizione, sta riscuotendo un successo enorme in tutto il mondo, facendo emozionare centinaia di migliaia di persone e dando la possibilità a centinaia di artisti di far parte di questa famiglia.

Ma cos’è il “Pop Medley”? E’ una raccolta di tutte le hits pop dell’anno in un unico brano, ideato e prodotto da Paco Barillà, suonato e interpreto da circa 100 musicisti e artisti da tutta la Calabria, il tutto ripreso e pubblicato su YouTube come un vero e proprio Video musicale.

La mente di questo enorme progetto è Paco Barillà, un batterista e produttore reggino di 22 anni, che sta facendo letteralmente il giro del mondo con i suoi video, il suo canale YouTube conta più di un milione e mezzo di visualizzazioni, con collaborazioni di livello con musicisti internazionali e recensioni da parte dei migliori batteristi e artisti al mondo (Mike Mangini, Thomas Lang, Dream Theater, Jordan Rudess, etc…). Al momento tra collaborazioni in zona, nazionali ed internazionali, Paco ha lavorato con più di 200 artisti riuscendo ad attirare l’attenzione dei media, collezionando interviste ed articoli da testate come Gazzetta del Sud, Il Quotidiano, Drumset Mag, GroovePortal, Roadrunner Records.

Paco inizia a studiare batteria all’eta di circa 10 anni con Giovanni Panaia, poi con Meki Marturano (batterista in tour con Max Gazzè, Rai Radio 2) e attualmente al Conservatorio di Musica F. Cilea con Davide Ragazzoni (batterista di Branduardi) al corso di Batteria Jazz. In tutti questi anni suona dal vivo con diverse formazioni, spaziando dal Rock al Pop, dal Funk al Metal, suonando in moltissimi locali e piazze Calabresi, arrivando anche a Sanremo nella semifinale di Sanremo Rock con una delle sua band, i “Riverbia”.

Durante il percorso di studi e i Live, Paco ha affiancato sempre l’attività sul Canale YouTube, principalmente con cover alla batteria.

Grazie ai suoi video è stato notato dal produttore Daniele Liverani, che lo ha invitato a Ravenna a registrare le batterie per il suo disco “Eleven Mysteries”, successivamente Paco ha registrato le batterie per alcuni brani del disco “Three Wise Monkies” di Alberto Rigoni nel suo studio a Polistena, “Onda Groove Studios”, dove attualmente registra parti di batteria per i musicisti che lo contattano.

Nel 2014 partecipa al “Big Drum Bonanza”, un contest per batteristi organizzato da Thomas Lang, riuscendo a classificarsi in seconda posizione su circa 250 partecipanti.

Collabora inoltre con degli artisti brasiliani, in particolare “Thiago Campos”, partecipando a quattro video musicali, rappresentando l’Italia nei suoi progetti oltreoceano, con cui riesce a totalizzare più di due milioni di visualizzazioni, ottenendo un servizio su uno dei TG Brasiliani più seguiti (RedeTV) e commenti da parte di artisti come Jordan Rudess, Charlie Dominici, Dream Theater.

L’anno scorso ha iniziato questa avventura del Pop Medley, contattando prima 50 artisti e musicisti. Il video ha avuto un successo grandissimo, con visualizzazioni e condivisioni da tutto il mondo.

Visto il successo dell’anno scorso, l’edizione di quest’anno si è allargata a 100 musicisti e artisti di tutta la Calabria, con partecipazioni di spessore come Giampiero Locatelli, pianista ed insegnate al Conservatorio F. Cilea, Luca Scorziello, percussionista della Rai e di Alex Britti, e tantissimi altri ancora.

“Il Pop Medley incarna l’unione tra musica e spettacolo, cercando di intrattenere un pubblico vastissimo, con l’intento di creare più connessioni possibili tra tutti gli artisti della zona, dare l’opportunità di farsi conoscere e soprattutto far parte di una grande famiglia” dice Paco, “Poter stare a contatto con tutti questi artisti è una grandissima fortuna, soprattutto quando tutti ti danno una fiducia e una disponibilità cosi grande, per me è solo un enorme momento di crescita musicale condividendo una passione comune, la musica”.

Il video ha già totalizzato più di 25.000 visualizzazioni tra YouTube e Facebook e sta già dilagando su tutte le piattaforme, sperando di superare il risultato dell’anno scorso e crescere sempre più.