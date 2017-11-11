Dal POR Calabria circa 5,8 milioni di euro per aumentare l’occupazione dei giovani tramite Garanzia Giovani. Sul portale Calabria Europa è disponibile la versione definitiva dell’avviso pubblico (e il relativo decreto di approvazione) per la realizzazione delle misure di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro.

Chi può partecipare all’avviso

Possono partecipare al presente avviso come soggetti proponenti i Centri per l’Impiego regionali, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro che finora hanno operato in via sperimentale nell’attuazione del programma “Garanzia giovani” e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro inseriti nell’apposito elenco regionale. Le linee di intervento sono destinate ai giovani, anche cittadini di Paesi Ue o extracomunitari con permesso di soggiorno, di età compresa tra i 15 e i 29 anni che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e che posseggono i requisiti di ammissibilità al programma.

“Sulle politiche attive – dichiara il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – per i giovani abbiamo destinato importanti risorse del POR 14-20 perché è la nostra priorità. Con questo bando vogliamo infatti coinvolgere e rendere consapevoli i tanti ragazzi che non hanno mai lavorato o che si trovano in uno stato di inattività. Nuove opportunità li aspettano e la Regione consoliderà percorsi professionali che garantiranno il conseguimento di contratti a tempo determinato e indeterminato”.

La disponibilità finanziaria si suddivide così: quasi 300mila euro sono destinati alle azioni di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa; 5,5 milioni di euro invece sono impiegati per l’inserimento occupazionale dei giovani neet. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la scelta delle misure è concordata tra il soggetto accreditato e il giovane.

Come funzionano le misure e le domande

Il giovane sceglie il soggetto accreditato nell’ambito dell’offerta regionale dei servizi e il soggetto accreditato è tenuto ad accettare e prendere in carico il giovane che l’ha scelto. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, dal sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa sull’apposita piattaforma informatica a partire dal trentesimo giorni (30°) successivo alla pubblicazione sul BURC dell’avviso.

La data di chiusura per la presentazione delle domande sarà stabilita dal Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie”.