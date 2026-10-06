Porto di Reggio, pista ciclabile e riqualificazione di Pentimele: così sarà fruibile per la città

Nel progetto anche aree verdi e parcheggi. Ecco gli interventi per aprire il porto alla città. Valutazioni in corso anche per l'ex Onda Marina

Il rilancio del porto di Reggio Calabria non passa soltanto da banchine e traffico marittimo. Una parte importante del piano riguarda infatti il rapporto tra lo scalo e la città, con nuovi percorsi ciclopedonali, aree verdi, parcheggi e la riqualificazione della zona di Pentimele.

L’obiettivo è rendere il porto meno separato dal tessuto urbano e creare nuovi spazi fruibili anche dalla comunità.

Una pista ciclabile da sud a nord

Il progetto principale prevede la realizzazione di una pista ciclabile interna all’area portuale, capace di collegare l’ingresso sud con quello nord. Il percorso si inserisce in una più ampia riqualificazione architettonica degli spazi a levante.

Sono previsti anche parcheggi per utenti e personale, oltre a nuove sistemazioni a verde lungo il perimetro dell’area portuale.

L’investimento previsto è di 6,65 milioni di euro. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è già stato redatto e dovrà essere avviata la conferenza dei servizi.

Pentimele, 3 milioni per recuperare le aree abbandonate

Un altro intervento riguarda Pentimele, nella parte nord del porto. Il progetto punta alla riconversione delle aree oggi abbandonate per destinarle alla comunità portuale e cittadina.

Sono in corso le attività preliminari per arrivare all’affidamento della progettazione. La previsione economica è di 3 milioni di euro.

Banchina di levante ed ex Cementir

Nel piano rientra anche la riqualificazione della vecchia banchina di levante, con un intervento destinato a modificarne funzioni, flussi e aspetto. Il fabbricato ex Cementir sarà recuperato e destinato a servizi portuali, nautica da diporto e servizi per i passeggeri delle navi da crociera.

Per la banchina di levante sono previsti 5,1 milioni di euro, ai quali si aggiungono 3,55 milioni per l’ex Cementir.

Anche l’ex Onda Marina nel piano

Tra gli edifici da recuperare figura anche l’ex Onda Marina. Sarà necessario verificare la possibilità di adeguamento sismico dell’edificio. Se questa soluzione non dovesse risultare praticabile, verrà valutata la demolizione e ricostruzione mantenendo l’attuale volumetria. L’investimento stimato è di 2,5 milioni di euro.

Il disegno complessivo è quello di un porto più attraversabile, più connesso al lungomare e meno percepito come area separata dal resto di Reggio.