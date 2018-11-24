Poste Italiane è il partner logistico della 22° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare per sensibilizzare sul problema della povertà.

Cosa donare e dove, sabato 24 novembre

Per tutta la giornata di sabato 24 in oltre 13 mila supermercati in Italia, 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione (prodotti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, biscotti, sughi e pelati). La spesa potrà essere fatta anche online sulle piattaforme di alcune grandi catene di distribuzione.

Poste Italiane metterà a disposizione i propri veicoli su tutto il territorio nazionale per il trasporto degli alimenti raccolti e la consegna a oltre 8 mila strutture caritative italiane che accolgono più di 1,5 milioni di poveri in Italia: mense, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza. I dipendenti di Poste Italiane sono stati invitati ad aderire all’iniziativa sia donando la spesa sia partecipando come volontari attraverso una campagna di comunicazione interna. L’iniziativa è in linea con la missione sociale dell’azienda ed è coerente con la sua tradizionale attenzione ai valori della inclusione, della solidarietà e della vicinanza al territorio.

Chi è Poste Italiane: la rete in numeri

Poste Italiane è la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia. Le sue attività comprendono il recapito di corrispondenza e pacchi, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento e la telefonia mobile. Con una storia di oltre 150 anni e grazie a una rete di 12.800 Uffici Postali, più di 135 mila dipendenti, 510 miliardi di euro di masse gestite e oltre 34 milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese e rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela.