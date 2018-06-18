Giornata di presentazioni in casa Reggina. In attesa di mister Cevoli la società presenta alla stampa il responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi, insieme a questo la comunicazione che tutti i tifosi attendevano, riguardante la nuova campagna abbonamenti:

Ad aprire la conferenza è stato il presidente Mimmo Praticò: “Parlare di settore giovanile significa guardare avanti e pensare a quello che dovrà essere il calcio all’interno della nostra società fra cinque o sei anni. I grandi dirigenti che lavorano nei settori giovanili in Italia e nel mondo ci insegnano che iniziare a raccogliere frutti in questo settore è aspettare necessario un periodo medio lungo.

Dopo un paio di anni, abbiamo deciso di affidare il nostro settore giovanile ad Emanuele Belardi che conosce la materia per averla vissuta da calciatore prima e poi per lavorato in società molto importanti.

A lui chiediamo non solo di insegnare calcio, ma anche di far capire a tutti i giovani che si avvicinano alla nostra società, quello che significa indossare la maglia amaranto e la sua storia. Ad Emanuele ed ai suoi istruttori si chiede di far crescere i ragazzi prima come uomini e poi come calciatori, ma bisogna crederci, tutti e siamo certi che con lui il percorso, pur difficile, ci porterà a delle soddisfazioni”.