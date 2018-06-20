Presi e coinvolti dalle tante presentazioni degli ultimi giorni, tra campagna abbonamenti, nuovo tecnico e nuovo responsabile del settore giovanile, sono quasi passate in secondo piano le dichiarazioni del massimo dirigente Mimmo Praticò che ha parlato dell’attuale forza economica della società, la possibilità di nuovi ingressi, proposte concrete mai arrivate. Questi alcuni passaggi del suo intervento in conferenza stampa:

“In serie C molte squadre sono sul Titanic, ci sono problematiche che costringono i presidenti a metterci la faccia. Ora é arrivato il momento di dimostrare che si rema tutti verso la stessa direzione, mi dispiacerebbe se si continuasse a mettere il prosciutto davanti agli occhi.

La città e la Provincia sono agli ultimi posti degli indici economici, ma su cinquecentomila abitanti possibile non si trovino cinque persone che possano darci una mano? In caso contrario dovremo fare per quelle che sono le nostre possibilità, faremo quello che è possibile.

Non é giusto prendere in giro le persone con annunci impossibili, ma vogliamo lanciare solo messaggi positivi. Questa società é di passaggio. Sono stati fatti nomi o annunci di proposte alla società roboanti, ma io non ho potuto toccare con mano queste proposte”.