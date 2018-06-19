Secondo giorno di presentazioni, oggi è toccato al nuovo tecnico Roberto Cevoli, apre la conferenza il presidente Praticò: “Tanti di voi già lo conoscono, ben sapete che è stato allenatore della Reggina e successivamente tecnico della Primavera amaranto. Con il Renate ha disputato un ottimo campionato, quindi ritengo non abbia bisogno di grandi presentazioni. Ci si ritrova con grande piacere, questa volta per la presentazione del nostro nuovo tecnico.

Ringraziamo intanto mister Maurizi per il lavoro svolto e la signorilità che ritengo sia stata ricambiata. La scelta di mister Cevoli è dettata da una valutazione attenta da parte del direttore, dopo una serie di confronti anche con altri allenatori”.