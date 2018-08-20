Torna a parlare il presidente della Reggina Mimmo Praticò, lo fa attraverso le colonne del quotidiano Gazzetta del Sud, questi alcuni Passaggi: “E’ importante che la Reggina, pur in una enormità di difficoltà, vada avanti e proceda nel suo cammino. Non ho mai nascosto le difficoltà, ma alle stesse abbiamo sempre fatto fronte, il campionato di serie C non è uno scherzo, il nostro girone in maniera particolare.

Questa squadra può progredire in maniera esponenziale, le gare attuali non credo possano esprimere pienamente il valore reali dei calciatori, ci vuole del tempo per una valutazione più vicina alla realtà.

Se dovesse capitare una buona occasione per dare alla squadra maggiore sicurezza non la perderei, ma che questo accada è difficile. Credo che la Reggina con qualche piccolo ritocco possa disputare un campionato d’avanguardia. Vogliamo migliorarci anno dopo anno ma per farlo ci vuole tanta pazienza e tanta competenza e quel pizzico di fortuna che non deve mancare quando si opera in settori così importanti.

Il rinvio del campionato è già grave, figuriamoci l’ipotesi di un altro ancora, è un guaio per i tecnici e per le squadre. Se la squadra deve essere completata? Tutto è possibile, di Mezavilla dico che oltre ad essere un bravo calciatore è anche una bravissima persona, se andrà via confesso che mi dispiacerà”.