Il presidente Mimmo Praticò vede una squadra che sta uscendo dal limbo della mediocrità e punta a un campionato dignitoso, senza sofferenze

Pronti per iniziare la nuova stagione, con un’aria diversa rispetto al recente passato e la voglia, di tutti nessuno escluso, di dare il via a questo nuovo percorso con rinnovato entusiasmo. Ne parla ai colleghi di Gazzetta del Sud il presidente Mimmo Praticò: “Stiamo crescendo gradualmente, con piacere ho visto una squadra che sta venendo fuori dal limbo della assoluta mediocrità, in cui è stata per parecchio tempo, contro la Salernitana abbiamo sostenuto l’impatto davvero con dignità.

L’essere andati in provincia vuol dire accostarsi ad una realtà che non va trascurata, ci saranno altri momenti e con altre realtà importanti anche durante il campionato.

Ci sono le possibilità che questa squadra porti a termine un campionato dignitoso, senza sofferenze e se ci riusciremo sarà davvero bello”.