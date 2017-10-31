Ancora una volta un riconoscimento per i maestri Calabresi Davide Destefano e Gaetano Vincenzi ospiti a San Pio delle Camere (AQ) in occasione dell’evento” le vie dello zafferano”. I due artigiani hanno partecipato a un vero e proprio itinerario del gusto, partendo dalla raccolta dei fiori, alla fioritura, che prevede la separazione degli stimmi, e infine l’essiccamento.

Una volta ottenuto il prezioso zafferano dell’Aquila Dop i maestri insieme ai colleghi Guido Zandoná , Ida di Biagio e Francesco Dioletta e alla presenza dello chef stellato William Zonfa, hanno realizzato, preparandoli dal vivo, alcuni gusti di gelato utilizzando la preziosa spezia abbinando materie prime dei territori di provenienza.

I numerosi presenti hanno potuto quindi degustare “Sole degli Abruzzi” (mandorla,zafferano,mandarino),

” Transilvania” ( Ricotta ,zafferano e opunzie), “Pasticciotto“( frolla ,zuccata e zafferano), “Pinoli e zafferano”e “Tesori d’Italia ( fior di latte zafferano,miele al limone e liquirizia).

Mantecato primo tra tutti Italico per consolidare il messaggio di rivalutazione delle eccellenze locali sfruttando le sinergie, infatti dopo il terremoto, gli abitanti di questa vallata, si sono rimboccati le maniche e con il loro coraggio hanno saputo risollevare e valorizzare il loro territorio cercando di ricreare un minimo di economia locale e ciò può avvenire più facilmente solo tutti insieme.

Gran finale con consegna di un riconoscimento a tutti i gelatieri da parte del sindaco di San Pio e l’emozione di esserci stati ,aver ricevuto questa forza di voler reagire e ricominciare sempre e a prescindere ,grazie Aquilani è questa l’Italia che vogliamo.