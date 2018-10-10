Premiati a Roma 11 nuovi ‘Ambasciatori per la Calabria’: 4 i reggini
Undici personalità calabresi premiate a Roma, nella sede della Stampa Estera, per valori e meriti: il progetto promosso dalla Regione Calabria
10 Ottobre 2018 - 11:14 | di Vincenzo Comi
Sono undici i nuovi ambasciatori per la Calabria che si sono distinti nei loro rispettivi ambiti professionali come esempio di valori positivi e apprezzati sia a livello nazionale che sul piano internazionale. Calabresi che, in alcuni casi, si sono fatti strada fuori dalla loro regione di origine, ma hanno mantenuto un rapporto forte e continuo con la loro terra.
Gli undici ambasciatori e le realtà abbinate
11 ambasciatori che avranno il compito di aiutare a veicolare i contenuti positivi della regione e sono:
Domenico Calopresti (Polistena RC), regista (Associazione Comunità Progetto Sud); Giusy Versace (Reggio Calabria), conduttrice televisiva e atleta paraolimpica. (Associazione Mondiversi Centro antiviolenza Fabiana); Giuseppe Bono (Pizzoni VV), amministratore delegato Fincantieri. (Goel Gruppo cooperativo); Agostino Saccà (Taurianova RC), giornalista e dirigente aziendale. (Soccorso Alpino e Speleologico Calabria); Giuseppina Amarelli (cittadina onoraria di Rossano), imprenditrice. (Basket in Carrozzina); Domenico Piraina (Platania CZ), direttore del Palazzo Reale e dei musei scientifici Milano. (Parco Oldcalabria); Renato Cortese(Santa Severina KT), questore di Palermo. (Valle del Marro-Libera Terra cooperativa sociale); Francesco Adornato (Cittanova RC), rettore Università di Macerata. (Comune di Acquafomosa, Città dell’accoglienza e dell’integrazione); Beniamino Quintieri (Cosenza), professore di economia internazionale e già presidente ICE. (Centro Calabrese di Solidarietà); Emanuele Amodei (Siena), direttore di Palazzo Spinelli a Firenze. (Caretta Calabria Conservation); Renato Turano (Castrolibero CS), imprenditore nel Nord America. (JOBEL, Consorzio di Cooperative Sociali).
Le parole del presidente Oliverio
“Il progetto, presentato questa mattina alla sede della Stampa Estera di Roma, è la continuazione di un percorso di networking finalizzato a promuovere eccellenze e territorio della nostra regione attraverso persone di indiscussa qualità che generosamente hanno accettato di aiutare la loro terra di origine, – ha spiegato Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria.
“Contiamo – ha aggiunto – di realizzare altri appuntamenti durante il 2018, in modo da costruire un vero e proprio percorso che illumini il più possibile quanto di positivo e di prestigioso viene realizzato nella nostra Regione. Un modo anche per rompere con luoghi comuni che troppo spesso vengono associati alla nostra terra”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie