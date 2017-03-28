Premio Antonio Alimena, premiato lo stilista calabrese Anton Giulio Grande

Si è conclusa con uno straordinario successo la quarta edizione del Premio Antonio Alimena, come da tradizione ha assegnato il suo riconoscimento con un’importante opera d’arte dell’artista cosentino Maurizio Orrico, ad un calabrese che si è distinto per il suo talento sia in Italia che all’estero: lo stilista di alta moda Anton Giulio Grande.

Una manifestazione svoltasi nel Salone Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, dai toni eleganti e raffinati con un parterre elegante ed entusiasta, condotto con garbo e stile dalla giornalista Rosa Cardillo, arricchitosi dalle performance poetiche delle bravissime Anna Lauria e Giusy Staropoli Colafati, testimonials della poesia e narrativa calabrese, con interventi prestigiosi quali tra tutti quelli di Mario Bozzo, Presidente Fondazione Carical.

Il premiato, il Maestro Anton Giulio Grande, colto e competente ha incantato il qualificato pubblico in sala col suo profondo racconto di vita, di studio, ricerca continua. Racconto impreziosito da immagini e interviste proiettate su schermo delle sue artistiche creazioni sartoriali nelle più prestigiose manifestazioni nel mondo con insert delle sue più importanti testimonials.

Grande la soddisfazione della Presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, la dottoressa Angela Gatto, impeccabile padrona di casa e organizzatrice perfetta della premiazione.