Il “Centro Internazionale Scrittori della Calabria” (CIS) e il Fondo Antonio Piromalli, nell’ambito delle attività del “Comitato per lo studio della vita e delle opere di Antonio Piromalli”, costituito dal CIS e composto da illustri personalità del mondo universitario ed esperti di chiara fama, al fine di promuovere gli studi sulla vita e sulle opere dell’illustre calabrese e di premiare gli studenti più meritevoli istituiscono il Premio “Antonio Piromalli” di € 2.000.

Chi era Antonio Piromalli

Antonio Piromalli fu Professore universitario di Letteratura Italiana nelle Università di Urbino, Bologna, Salerno e Cassino, critico letterario e fondatore di Riviste scientifiche, studioso di culture minoritarie e dialetti, poeta, intellettuale politicamente impegnato, promotore del rinnovamento della Scuola nei vari incarichi svolti presso la Direzione Generale Istruzione Classica (Preside nelle scuole superiori, Provveditore agli Studi, Ispettore Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione), nonché promotore della cultura italiana all’estero (addetto culturale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Caracas).

La partecipazione al bando, libera e gratuita, è aperta a chiunque abbia conseguito il Diploma di Laurea magistrale oppure il titolo di Dottore di Ricerca (o titoli equipollenti) presso qualsiasi Università italiana o estera nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2017 e il 10 agosto 2019.

Le tesi ammesse al concorso

Sono ammesse al concorso, indipendentemente dalla materia di insegnamento universitario:

le tesi riguardanti uno o più aspetti del pensiero e dell’opera di Antonio Piromalli;

le tesi riguardanti qualsiasi argomento di letteratura italiana, nelle quali siano presi in considerazione anche gli studi critici di Antonio Piromalli. Il Fondo Antonio Piromalli è a disposizione per ogni utile informazione e documentazione bibliografica, anche attraverso i due siti web dedicati: AntonioPiromalli.it e www.StoriadellaLetteratura.it .

Come inviare la domanda e contatti

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, redatta in carta semplice ed indirizzata al “Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS)”, al seguente indirizzo: Centro internazionale scrittori della Calabria, casella postale 109, via Miraglia, 89100 Reggio Calabria, entro e non oltre il 25 agosto 2019. Per maggiori informazioni, visitare i seguenti siti:

www.cisdellacalabria.it

www.ciscalabria.it

www.centrointernazionalescrittoridellacalabria.it – sez. News

o contattare i seguenti numeri: 3469648650; 3492126987.