Il Torneo di calcio a 5, riservato ai ragazzi nati dal 2003 in poi, organizzato e promosso dall’associazione culturale Ausonia, è giunto alla nona edizione. Nella fantastica cornice dello Sport Village di Catona, martedì 25 luglio andrà in scena la serata conclusiva, con le rispettive finali di categoria.

Quest’anno il premio Ausonia andrà a Mimmo Praticò, uomo di sport e punto di riferimento per la città di Reggio Calabria e per tutto lo scenario sportivo calabrese. Praticò, per diversi anni accompagnatore della nazionale di calcio italiana ‘under 19’, dirigente della Reggina durante la presidenza Benedetto, per 15 anni alla presidenza del Coni Regionale, dalla stagione 2015/16 Presidente della Reggina e pregiato della Nomina di presidente onorario del Coni Calabria.

L’intento, anche quest’anno dei dirigenti di Ausonia, è quello di partorire un momento di sano divertimento e al contempo di favorire un’occasione di crescita sociale, morale e formativa, da non deturpare inseguendo falsi miti sportivi. Non solo sport; ma anche sociale; l’Ausonia è questo.

L’Associazione ha infatti consegnerà la 3^ Borsa di Studio (una per ogni categoria) voluta e patrocinata dalla famiglia CARERE, in memoria della Professoressa Giuseppina Bruna Scrivo in Carere.

Un messaggio veicolato con un gesto concreto, finalizzato alla formazione e alla crescita dei ragazzi, non solo dal punto di vista sportivo e sociale, ma anche dal punto di vista educativo. La Borsa di studio sarà consegnata dalla famiglia Carere, ai vincitori del Concorso Ausonia “Sono bravo anche a Scuola”, riservato ai ragazzi partecipanti al torneo.