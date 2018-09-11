Premio CityNow, Miglior Paninu cu satizzu, vince la pizzeria ‘Doppio Zero’
Il sondaggio dei lettori premia la pizzeria di via San Paolo: tutti i voti e la classifica del Miglior Paninu cu satizzu
11 Settembre 2018 - 10:08 | di Vincenzo Comi
Con il 32 % dei voti, la Pizzeria Doppio Zero si aggiudica il sondaggio proposto da CityNow ai suoi lettori “Miglior Paninu cu satizzu“.
La pizzeria di Via San Paolo 22, della famiglia Mercurio, conquista la prima posizione in classifica (1.160 voti). Alle sue spalle, con 825 voti l’Hamburgeria RC. Segue con 304 voti il Panificio Neto.
Vince una realtà storica a Reggio Calabria, già conosciuta in città, da anni nel settore della ristorazione grazie al marchio “100 gusti“. Questa sera, ultimo giorno dei festeggiamenti di Festa della Madonna, potrete gustare il “Miglior Paninu cu satizzu“, preparato sul momento con lievito madre per un panino senza eguali, salsiccia casereccia a km 0 e patate aspromontane.
Doppio Zero vi attende con ingredienti genuini e di ottima qualità in Via San Paolo, 22!
Prenotalo allo 0965.038885
La Pizzeria Doppio Zero ti aspetta in Via San Paolo 22, sopra il Corso Garibaldi! https://goo.gl/maps/2X9NKrbxzr52
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