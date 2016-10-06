‘Premio Estense’ al libro Operazione Aemilia

“Operazione AEmilia. Come una cosca di ‘Ndrangheta si è insediata al Nord” (ed. Imprimatur, 2016) è il libro che ha vinto la 52esima edizione del Premio Estense. L’autrice, la giornalista del Quotidiano Nazionale, Sabrina Pignedoli, da anni collaboratrice dell’ANSA, ha ricevuto il prestigioso premio con un lavoro che parla di criminalità organizzata, di indagini e storie emblematiche consumatesi al Nord Italia.

Il libro si basa su quanto emerse dalle indagini di Operazione Aemilia; indagini che mostrano come la ‘Ndrangheta si sia profondamente insediata al Nord. “Sono felice e emozionata – ha commentato la Pignedoli – Non mi aspettavo di vincere, ero già contenta di essere arrivata fino qui. Ho cominciato ad occuparmi di ‘Ndrangheta poco dopo il mio primo contratto a tempo determinato nel 2010, quando era scattata l’operazione Pandora, una maxi indagine della Dda di Catanzaro che aveva diversi risvolti anche nel Reggiano”.