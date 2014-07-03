Premio “Imprese per la sicurezza”. Il 5 luglio scade il termine per la candidatura.

Terza edizione del premio promosso da Confindustria e Inail con Apqi e Accredia: ultimi giorni per presentare la candidatura online

Scade il prossimo sabato 5 luglio il termine per presentare la candidatura alla terza edizione del “Premio Imprese per la sicurezza” organizzato da Confindustria e Inail in collaborazione con APQI (Associazione premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento).Anche quest’anno l’obiettivo dell’iniziativa è rappresentato dalla promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione.

Si tratta di tematiche di grande attualità alla luce delle ultime rilevazioni Inail che evidenziano un progressivo calo delle denunce di infortunio con esito mortale. Tutto ciò a testimonianza di una maggiore attenzione sul fronte cultura della sicurezza anche in conseguenza di casi giudiziari eclatanti che di recente hanno riguardato alcuni grandi gruppi industriali.

Per partecipare sarà necessario accedere al sito www.confindustria.it, cliccare sul banner “Premio Imprese per la sicurezza 2014” (colonna “news/eventi”, sezione “in evidenza” – “iniziative e progetti”) e compilare la domanda relativa seguendo le informazioni indicate dalla procedura.

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il responsabile del procedimento per Confindustria Reggio Calabria, Francesco Multari (0965/892042).