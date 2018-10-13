Unico, inimitabile, irraggiungibile, sono questi gli aggettivi che si possono utilizzare per descrivere i gustosissimi caffè della Torrefazione la Casa del Caffè di Gallico! Un locale innovativo con proposte sempre al passo con i tempi, che da qualche anno ha preso piede nella periferia reggina e che ottiene sempre più consensi da parte degli avventori.

Proprio grazie alle sue invenzioni la Torrefazione di Gallico si trova adesso a concorrere per un premio nazionale: il Bar Awards 2018, un concorso che vedrà sul podio il prodotto più innovativo. Per l’occasione tutti i reggini sono invitati a votare il “Caffè 50 Special” preparato ovviamente con un gustoso espresso a cui vengono aggiunte nutella, granella di nocciole, nocciole intere e Ferrero Rocher.

I 50 Special sono dei caffè dessert adatti ad ogni momento della vostra giornata. Una vera e propria esplosione di sapori, pensata per tutti. Esistono infatti 50 diversi tipi di Special, da quello Rocher, che adesso sta partecipando al concorso nazionale, passando per il Twix con caramello, al Tronky, Bueno, Kinder Card e tanti, tanti altri ancora.

L’idea di Giuseppe Romeo

L’idea di questo particolare caffè nasce dal reggino Giuseppe Romeo che grazie alla sua fantasia ha dato vita ai “50 Special”, alle loro infinite ricette ed alla loro insolita confezione in barattolo.

L’ampia selezione che offre, non è l’unico motivo per votare la Torrefazione la Casa del Caffè di Gallico, che mette al primo posto anche la freschezza dei suoi prodotti. Nel bar reggino infatti, i chicchi di caffè vengono tostati al momento della consumazione per un’esperienza sensoriale che non avrà rivali. Gli amanti del caffè potranno finalmente gustare un prodotto unico senza la necessità di prepararlo in casa.

Ricette nuove e caffè alcolici

La voglia di far sempre meglio e di stupire i propri clienti ha portato la Torrefazione di Gallico ad inventare ricette sempre nuove, da qui l’idea di fondere le più diverse ricette non solo con il caffè, ma anche con la crema caffè e lo yogurt, per dare la possibilità di gustare un prodotto gustoso anche a chi non è particolarmente attaccato a questa tradizione tutta italiana. Vi sono infine anche dei caffè alcolici, per chi non sa rinunciare al caffè corretto, come quelli con Bayles o Di Saronno.

L’eccellenza reggina dovrebbe essere riconosciuta a livello nazionale e votare il 50 special richiederà solamente qualche minuto del vostro tempo. Per farlo è infatti necessario cliccare su questo link, scegliere la sezione “food service dolce“, selezionare il 50 Special, compilare i dati richiesti e confermare il tutto. Con pochi semplici click potremmo portare la nostra città a raggiungere un altro grande traguardo con la vittoria per il “prodotto più innovativo del 2018“! Per votare c’è tempo fino al 31 ottobre.

La Torrefazione la Casa del Caffè si trova in Via Nazionale 146, Gallico e per rimanere sempre al passo con tutte le loro novità è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram!