Premio Letterario Internazionale Gaetano Cingari, tutti i vincitori
Pubblicata da Leonida Edizioni la graduatoria della XIII edizione: i nomi di vincitori e finalisti di Narrativa inedita e Silloge inedita, premiazione il 21 novembre
03 Ottobre 2018 - 17:01 | di Vincenzo Comi
La Leonida Edizioni pubblica la graduatoria della XIII Edizione del Premio Letterario Internazionale Gaetano Cingari. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 21 novembre alle ore 16.30 presso la biblioteca De Nava di Reggio Calabria
ELENCO VINCITORI E FINALISTI
Sezione Narrativa inedita
Vincitori
1° Classificato: La galera come casa di Pat Porpiglia
2° Classificato: Àntica di Agostino Mano
3° Classificato: L’Odissea di Yang Sheen di Giovanna D’Angelo
Finalisti
A cuore aperto mi racconto di Ignazia Iemmolo Portelli, Cuore e mente di Alessia di Palma, La rosa bianca di Giovanni Macrì, La radice del cubo Enrico Driussi.
Sezione Silloge inedita
Vincitori
1° Classificato: Nel Tramonto di Antonio Zavoli
2° Classificato: Sic et Simpliciter di Eleonora Maria Barbaro
3° Classificato: L’interprete di Carmelisa Nicolò
Finalisti
Mirella Putortì, Stagioni; Elisabetta Mattioli, Salsedine d’ambra; Caterina Vilasi, Monologhi davanti a un te; Maria Giusti, Poiesis; Alessia Piemonte, Pensieri introspettivi; Renato di Pane, L’essenza di ogni cosa.
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