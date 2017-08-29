Premio Letterario Internazionale Rohlfs, Mosino, Karanastasis. La cerimonia a Bova
Domenica 3 settembre all'Auditorium Spazio Cultura di Bova la cerimonia del Premio Gerhard Rohlfs, Franco Mosino, Anastasios Karanastasis, promosso dal Circolo Apodiafazzi
29 Agosto 2017 - 08:46 | di Vincenzo Comi
di Federica Campolo – Si svolgerà domenica 3 settembre, presso l’Auditorium “Spazio Cultura del Centro storico di Bova”, la cerimonia di premiazione internazionale Gerhard Rohlfs, Franco Mosino, Anastasios Karanastasis promossa dal Circolo Culturale Apodiafazzi.
Patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Bova, dall’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, dall’ambasciata della Repubblica Federale di Germania Roma e dall’Ambasciata Greca, l’evento prenderà avvio alle ore 10.00 con la cerimonia di assegnazione dei premi che verranno consegnati ai vincitori.
Un intervento Artistico Musicale con strumenti della tradizione allieterà i presenti conferendo alla manifestazione una forte solennità culturale.
La giornata si concluderà con una visita guidata per il borgo di Bova, bandiera arancione Touring Club Italiano, suggestiva meta turistica e culturale che ogni anno attrae visitatori da tutto il mondo.
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