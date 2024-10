Premio Nazionale delle Arti, successo per una studentessa dell’Accademia di Reggio

Vissuto come la sintesi di un’opportunità creativa e indagine accademica permanente, il recente successo di Victoria Cojocaru in occasione del Premio Nazionale delle Arti 2017-2018, XIII Edizione, offre un’ulteriore testimonianza di ciò che accade nell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria diretta dalla prof.ssa Maria Daniela Maisano. Tramite intense e allo stesso tempo delicate realizzazioni artistiche, Victoria osserva lo spazio circonstante per trasformarlo in un autentico viaggio artistico.

Da studentessa, Cojocaru analizza presto il panorama della possibile rappresentazione mentale di un’idea per espanderla nella realtà formale. Si privilegia l’intensità analitica delle forme tridimensionali e della sobrietà dei contrasti dei colori, per ostacolare le epidermiche forme dittatoriali di comunicazioni planetarie, che non hanno la capacità di seminare future memorie.

Una visione nuova tra luoghi esterni e luoghi interni, dove l’uso di materiali poveri o tradizionali, consolida l’importanza dell’espressione creativa nella sua evidente essenzialità. Sono cinque impossibili scatole di cartone dove il riflesso dell’albero svela tutta la sua fragilità di fronte all’incessante vento della vita frenetica.

Sono i cinque anni di studio accademico che spingono l’indagine dello studente a lavorare in perfetta sintonia con le trasformazioni sociali ed estetiche necessarie a ogni generazione che si affaccia alle finestre della storia dell’arte. L’esempio di Victoria focalizza perfettamente lo scopo della nostra Accademia: conquistare la consapevolezza creativa e le necessarie nozioni artistiche per trasformare l’urto delle varie convivenze in armoniose realtà tridimensionali.