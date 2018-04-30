Il tema, le due sezioni e le modalità di partecipazione al concorso promosso da quattro associazioni nel quartiere del Santuario del Volto Santo

“I principi ed i valori di San Gaetano Catanoso. L’asinello del Signore tra solidarietà, lotta alla povertà, vicinanza ai poveri, amore verso gli ultimi, famiglia, lavoro, istruzione e comunità”“: sarà questo il tema della seconda edizione del “Premio di poesia San Gaetano Catanoso” che vedrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione in programma il prossimo 19 maggio presso l’Auditorium del Santuario dedicato all’Asinello del Signore.

L’idea nasce dalla sinergia fra le Associazioni “Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso”, “Il giardino di Morgana”, “Gallicianò Centro Studi grecofono” e l’associazione culturale “La Voce del Sud”, e tende a creare un momento di crescita culturale che divenga un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative che si svolgono nel quartiere della città di Reggio Calabria in cui insiste il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, patrono della provincia reggina.

Le due sezioni del concorso: vernacolo e lingua italiana

Il concorso si articolerà in due sezioni, una in vernacolo ed una in lingua italiana. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due poesie per sezione. Sono ammesse anche le poesie già premiate e pubblicate in altri concorsi, purché i diritti siano rimasti di esclusiva proprietà dei singoli autori.

Le opere, corredate da una scheda anagrafica e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovranno pervenire entro il 06.05.2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure potranno essere consegnate presso il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, in Reggio Calabria, il 5 maggio dalle ore 11,00 alle ore 12.

In tale occasione potranno essere pagati anche gli oneri di partecipazione. L’intero bando è scaricabile dalla pagina facebook “Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso” e sul sito internet dell’ass. Il Giardino di Morgana Info: amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure al numero 3489308724.