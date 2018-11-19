Saranno i premi Aics a chiudere, il 24 novembre prossimo alle ore 16.00, la due giorni della quarta Assemblea nazionale dell’ente al Grand Hotel di Salerno. Carichi di significato i riconoscimenti assegnati dall’Associazione, che torna a premiare non solo gli atleti Aics che più si sono distinti nelle competizioni Nazionali, ma anche i Tecnici che hanno dedicato la propria vita alla promozione sociale e sportiva all’interno della grande famiglia dell’Aics .

Il premio “Una vita per l’AICS” verrà consegnato quest’anno a: Giuseppe Barla (Asti) , Pietro Bondi (Arezzo), Moreno Busato (Vicenza), Bruno Conficoni (Forlì), Dario Fraron (Vicenza), Moreno Pontello (Treviso), Gianni Rossato (Padova) e Marco Vitale (Reggio Calabria), tecnico della A.S.D SPORTING CLUB .

Il “Premio all’atleta” sarà consegnato a Giovanni Mezzano, Roberto Mollo, Edoardo Favaretto (Asti), campioni italiani categoria C a Terne Fib 2018, Dario Remondini (Forlì), medaglia di bronzo nel circuito europeo “Cadetti di spada” 2017-2018 e Alessandro Vitale, lo sprinter reggino della A.S.D. Sporting Club di Reggio Calabria, bronzo al “Trofeo nazionale Coni Kinder Sport di Triathlon 2017”.

Si chiude così con l’unica “doppia premiazione” (tecnico ed atleta) sul palco del Grand Hotel di Salerno un’altra stagione vissuta ai massimi livelli dalla ASD reggina “SPORTING CLUB” , guidata dal Tecnico Prof.Marco Vitale .