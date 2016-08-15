PrenotareinSicilia al ColorSummerParty 2016

Ultima tappa della stagione estiva 2016 della festa itinerante più colorata di tutta la Sicilia.

“ColorSun Eventi, dopo i successi delle precedenti tappe, per chiudere in bellezza l’estate 2016 ha scelto come location il suggestivo lungomare S. Quasimodo di Tonnarella” dichiarano i ragazzi della ColorSun Eventi.

Il programma della festa

La festa comincerà alle ore 16:00, quando i dj animeranno il pomeriggio con musica e con le mitiche esplosioni di colore.

Il presidente dell’associazione C.A.MU.R. RI.A. aggiunge “offriremo ai partecipanti anche spiedini di frutta e birra fresca”.

Il photo contest di PrenotareinSicilia

PrenotareinSicilia.it, il primo aggregatore on line di servizi turistici dedicato alla Sicilia, ha sostenuto l’iniziativa con un photo contest che sarà realizzato dalla creativa professionalità del videografo Calogero Monachino. “Puntiamo sempre all’innovazione e la LiveCommunication ci permette di integrare l’esperienza fisica, reale, densa di emotività interpersonale e il coinvolgimento digitale” dichiara Fabio Crino’. “Proprio per questo il Summer Color Party continuerà nei 10 giorni successivi sui social dove verranno pubblicati tutti i sorrisi più sinceri, ed il più divertente, quello che riceverà il maggior numero di condivisioni e di Like avrà l’opportunità di vivere un’attività esperenziale” aggiunge Francesco Crino’.

PRENOTARE IN SICILIA è una start up innovativa ideata e realizzata da giovani imprenditori siciliani al fine di valorizzare il turismo, la cultura e l’arte dell’Isola.

COLORSUN EVENTI è un gruppo di tre persone che crede fermamente nei sogni e nelle idee che sono dietro agli eventi.

C.A.MU.R. RI.A Cultura Arte Musica Ricerca Rivalutazione Ambientale è un’associazione nata per promuovere attività ricreative e la diffusione di tutte le arti performative.