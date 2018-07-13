La prenotazione del tavolo al vostro locale preferito da un lato e la promozione del locale dall’altro, non è mai stata così facile e veloce come con Tino. L’evoluzione della tecnologia mobile ancora una volta fa da padrone, infatti a rendere ancora più rilassante la permanenza nella nostra città e provincia, ci pensa l’assistente virtuale Tino! Niente più telefonate con “attenda in linea, le faccio sapere” o “un attimo solo che controllo”, Tino è la piattaforma di prenotazione online che mette in contatto ogni giorno direttamente il cliente con i gestori dei locali senza alcuno scambio verbale ma tramite chat, sull’applicazione di messaggistica Messenger. Cosa vuol dire prenotazione tavoli tramite Messenger?

Tino è un’assistente virtuale – che i più esperti identificheranno come chatbot – il cui funzionamento non ha bisogno di nessuna registrazione ne di installazione di applicazioni esterne da scaricare dagli store Apple o Google Play, non occupa quindi memoria sul telefono. Per poter prenotare il tavolo nel proprio locale preferito è sufficiente aprire l’applicazione di Facebook “Messenger” e digitare nel campo di ricerca Tino o tinotavoli ed aprire la chat.

Una volta aperta, avrete davanti la possibilità di selezionare dall’elenco dei locali presenti, il vostro preferito. Se invece non conoscete quali locali ci sono nelle vicinanze, Tino ve li suggerirà in base alla vostra posizione localizzata. Per ogni locale potrete visionare non solo la mappa con le indicazioni per arrivarci, nel caso fosse la prima volta ma anche consultare in anteprima il menù e quindi confrontare comodamente anche i diversi prezzi, andando quindi sul sicuro su cosa ordinare o se già avete le idee chiare, prenotare direttamente selezionando “Prenota”.

In meno di 5 secondi Tino risponderà chiedendovi le informazioni necessarie per fare la prenotazione al posto vostro, nel locale scelto: se la prenotazione è relativa ad un pranzo o ad una cena, in che data, l’ora, il numero di persone ed in meno di due minuti arriverà la conferma di prenotazione (o eventualmente un messaggio di mancata disponibilità in quel locale con possibilità di cambiarlo e sceglierne un altro). Quali sono quindi i vantaggi del prenotare un tavolo con Tino? Il primo punto di forza di Tino è la consistente riduzione del tempo che di solito si impiega per prenotare (ed eventualmente per disdire), soprattutto nel fine settimana, che grazie a questo assistente virtuale si riduce a meno di due minuti! Il secondo vantaggio di questo assistente virtuale, è che non avrete bisogno di scaricare ed installare alcuna app sul vostro smartphone, vi basterà iniziare una normale conversazione su Messenger proprio come fosse un vostro amico.

Potete quindi fare la prenotazione ovunque voi siate ed in qualsiasi momento! Tino vi offre poi una guida gastronomica ai migliori locali della città. Vi basterà andare su tinotavoli.com per avere ogni settimana un contenuto diverso su dove andare a mangiare e cosa ed ovviamente il link diretto per la prenotazione.

In work in progress – per chi non lo sapesse Tino è uscita da poco dalla fase di startup – è la possibilità di farvi avere anche degli sconti presso il locale, se a fare la prenotazione è Tino! Attualmente funzionante a Reggio Calabria e provincia, il team creatore di Tino, sta già lavorando alla conquista di nuove città come Milano, Pavia e Bologna.

Perché è un’idea innovativa non solo lato cliente ma anche lato ristoratore? Se da un lato rappresenta quindi uno strumento vantaggioso per il cliente, per i ristoratori non è da meno, anzi con Tino si ha la possibilità di promuovere il proprio locale in maniera del tutto nuova ed efficace. Facendosi trovare con Tino, ogni ristoratore può: – aumentare il numero delle prenotazioni ricevute in quanto più facili da fare, grazie ad un apposito link che sarà inviato al cliente per prenotare direttamente dall a chat senza dover andare su altri siti esterni; – può inviare sconti e promozioni direttamente sullo smartphone, da utilizzare subito in chat per la prenotazione – evitando quindi il dover ricorrere al volantinaggio; – gestire comodamente dallo smartphone le prenotazioni e quindi l’organizzazione dei tavoli grazie al gestionale compreso e con un sms può eventualmente anche rifiutarle in caso di locale pieno, tutto con un click! Dalla trattoria tipica calabrese al ristornate per eventi, passando per ristoranti giapponesi, locali enogastronomici, pizzerie, locande ma anche locali di street food, su Tino si ha solo che l’imbarazzo della scelta! Facile no?! Chatta, prenota e mangia con Tino. Provatelo subito.