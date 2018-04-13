Musica, karaoke e un menù personalizzato con diverse fasce di prezzo: allo Shaker una sala tutta per la classe per festeggiare la fine dell'anno scolastico

L’anno scolastico sta per terminare e serve più di un brindisi.

Ti mettiamo a disposizione #musica, #karaoke, un menù interamente personalizzato con diverse fasce di prezzo, una sala tutta per te e la tua classe.

Non dimenticare di prenotare dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure al 349.7610766