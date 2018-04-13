Preparatevi ai brindisi di fine scuola. Menù ricco, musica e karaoke allo Shaker
Musica, karaoke e un menù personalizzato con diverse fasce di prezzo: allo Shaker una sala tutta per la classe per festeggiare la fine dell'anno scolastico
13 Aprile 2018 - 13:51 | di Michele Favano
L’anno scolastico sta per terminare e serve più di un brindisi.
Ti mettiamo a disposizione #musica, #karaoke, un menù interamente personalizzato con diverse fasce di prezzo, una sala tutta per te e la tua classe.
Non dimenticare di prenotare dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure al 349.7610766
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google