Preparazioni casalinghe e nuove tecnologie nel settore food

Secondo una ricerca GFK il 43% degli italiani cucina a casa e dedica oltre sette ore a settimana ai fornelli: la tecnologia aiuta a ridurre grassi e sale

di Daniela Bonanno Conti – Il mangiare si conferma uno dei piaceri primari della vita. Infatti, secondo una recente ricerca di mercato effettuata da GFK, che si occupa di informazioni su consumatori e mercati supportando i propri clienti nelle decisioni strategiche, il 43% degli italiani è solito preparare i pasti a casa e dedica oltre sette ore alla settimana alla cucina molto di più tempo rispetto alla media mondiale.

I vantaggi delle preparazioni casalinghe

In ogni caso, l’abitudine di amare le preparazioni casalinghe, permette una migliore scelta degli alimenti e di scegliere gli ingredienti più adatti per il nostro pasto, cosa che non succede purtroppo se si consuma un pasto fuori casa.

Inoltre, a detta degli esperti del settore, la tecnologia al servizio del gusto si conferma un trend in crescita.

Questo permette da un lato di accorciare i tempi di preparazione dei pasti e garantisce inoltre dei risultati straordinari anche in termini di salute in cucina consentendo di limitare l’uso di grassi e sale trasformando il nostro stile di vita.

AMC Italia e la cottura a circolazione chiusa

AMC Italia, leader mondiale nel settore dei sistemi di cottura in acciaio inossidabile di alta qualità per un’alimentazione sana e gustosa ci propone un rivoluzionario metodo di cottura a circolazione chiusa con funzioni automatiche, controllo della temperatura ideale ottenendo preparazioni veloci, sane e gustose.

Si può cucinare senza aggiunta di acqua e arrostire senza oli e grassi, con tempi ridotti sostenendo la loro filosofia del “Mangiare meglio. Vivendo meglio”.

Insomma, come sempre in Italia, la cucina è un amore grande e solido e come i grandi amori non finisce mai.