“L’importante incontro tenuto a Palmi dal Presidente Mario Oliverio sul tema del Nuovo Ospedale ha rinnovato l’impegno della Regione Calabria affinché la struttura divenga al più presto una realtà concreta e funzionale per i cittadini della Piana di Gioia Tauro”. È quanto dichiarato dal consigliere regionale Francesco D’Agostino a margine dell’iniziativa pubblica svoltasi ieri pomeriggio all’interno della sala consiliare del Comune palmese.

“Il lavoro che l’Amministrazione regionale sta, da anni, attuando per la realizzazione del nuovo nosocomio è significativo e costante e bene ha fatto il governatore a ripercorrere, passo passo, tutto l’iter che ha condotto al momento attuale. Per numerose regioni, le difficoltà emerse nel tempo – aggiunge D’Agostino- sono frutto di scelte errate effettuate nel passato a cui si sta rispondendo con forza e assoluta determinazione. Altrettanto bene ha fatto Oliverio a contestualizzare questo percorso nel più ampio quadro della sanità calabrese. Un mosaico di emergenze e criticità che, va ribadito ancora una volta, ha origini lontane e non sta trovando nella gestione commissariale un antidoto adeguato”.

Tempi e iter progettuale del nuovo ospedale

Per Francesco D’Agostino: “I tempi stringenti dettati dal Presidente della Giunta regionale, in piena sintonia con le componenti tecniche, fanno capire quali sforzi si stiano compiendo al fine di giungere, al più presto, al completamento dell’iter progettuale e all’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo nosocomio. Personalmente, e ringrazio Mario Oliverio per averlo ricordato anche ieri, seguo con attenzione questo iter sin dal principio, profondendo impegno per un obiettivo che ritengo strategico, anche se consapevole delle difficoltà e dei tempi necessari per l’espletamento di tutti i passaggi tecnici necessari. In quest’ultima fase, importante è stato anche il lavoro sinergico svolto con il delegato alla sanità Franco Pacenza. La Calabria e, senza dubbio la Piana di Gioia Tauro, chiedono a gran voce un servizio sanitario finalmente all’altezza. Questo è un obiettivo prioritario su cui l’impegno è e rimarrà molto alto anche in futuro”.