Presentata al “Polimeni” l’autobiografia di Sergio Brio

L'iniziativa è stata a sfondo solidaristico, i proventi della vendita del libro, saranno destinati, infatti, alla Fondazione Agnelli per la ricerca contro il cancro

E’ stato presentato nella splendida cornice del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria il libro autobiografico “L’ultimo Stopper” di Sergio Brio, l’ex campione della grande Juventus di Trapattoni e Dino Zoff scritto insieme con Luigia Casertano, per la casa editrice Graus.

Tanti gli aneddoti raccontati da Brio riguardo la sua importante carriera che con la Juve, negli anni ottanta, ha vinto quattro scudetti e tutte le coppe internazionali, ma anche la vicenda umana di un ragazzo del sud che sale alla ribalta a suon di sacrifici, supera una serie di gravi infortuni e corona il sogno di giocare a fianco di grandissimi campioni.

Filmati d’epoca e maglie storiche

Durante l’evento sono stati proiettati alcuni filmati d’epoca e con l’allestimento di una mostra di maglie storiche e di cimeli, curata a titolo gratuito dal Museo Internazionale del calcio di Roma. Il pubblico ha potuto ammirare dal vivo le casacche indossate in carriera da Pelè, Maradona, Platini, Pruzzo e dallo stesso Brio.

L’iniziativa è stata a sfondo solidaristico, i proventi della vendita del libro, saranno destinati, infatti, alla Fondazione Agnelli per la ricerca contro il cancro.

Gli interventi e i saluti della serata

La serata si è aperta con i saluti del presidente del Circolo tennis Igino Postorino, ed è proseguita con gli interventi del sindaco Giuseppe Falcomatà, del presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero, del governatore dell’area meridionale del Panathlon International Antonio Laganà e del presidente della Reggina Calcio Mimmo Praticò.

Ha moderato e fortemente voluto l’evento, il giornalista Rai Tonino Raffa (già voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”).